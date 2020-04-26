Коронавирус
ИзвестияПесков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля.
Читать в источнике
Оценить381
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме Вооруженных сил РФ, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ТАССвчера в 10:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Кремль: Путин считает, что пока рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны
Коммерсантъвчера в 11:15
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Политика
Песков дал прогноз выхода на плато коронавируса
К середине мая Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом, и в июне станет полегче.
Российская газета 02:57
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
Общество
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Энергетика
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
Здоровье
Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией.
Lenta.ru вчера в 09:28
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Кино
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Более 3 млн тестов на коронавирус провели в России
Как уточнили в службе, только за последние сутки российские медики провели 139 тысяч тестов на выявление 2019-nCoV.
Телеканал 360° 02:59
Общество
Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе
После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта.
OAnews вчера в 01:45
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Общество
Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского
Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».
REGNUM 02:47