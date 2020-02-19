Политика
ИзвестияПесков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
Музыка
В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards
На стадионе O2 в Лондоне 18 февраля прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которую называют британским аналогом американской «Грэмми».
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации
В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
Шоу-бизнес
Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Общество
Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Общество
Российские туроператоры посчитали убытки от коронавируса
Из-за вспышки коронавируса и ограничения въезда туристов из КНР в феврале российские туроператоры потерпели убытки как минимум в 1,4 млрд рублей.
Футбол
УЕФА может открыть новое дело против «Манчестер Сити»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может открыть новое дело против "Манчестер Сити" о нарушении финансового фэйр-плэй, сообщает The Guardian.
Происшествия
В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке
Футбол
«Лестер» начал переговоры о трансфере Лалланы
«Лестер» начал переговоры с представителями 31-летнего игрока, сообщает Sky Sports. Мерсисайдцы разрешили игроку общаться с другими клубами.
Политика
Дерипаска написал письмо в редакцию FT из-за «неэтичной» статьи газеты
Российский миллиардер Олег Дерипаска написал письмо в редакцию издания Financial Times и раскритиковал ранее вышедшую статью о санкциях США против себя.
Фигурное катание
Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки
Директор центра реабилитации первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой, к которому обращалась олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе фигуристки.
Общество
В Роструде рассказали о порядке оплаты дополнительных выходных
Как отмечается, предоставление дополнительного выходного дня, кроме установленных трудовым законодательством случаев, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь уменьшение зарплаты.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Футбол
Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧ
Холанд станет первым футболистом, который сыграет в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба.
Политика
Женщина накричала на Зеленского в больнице
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Армия и оружие
Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Политика
Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17
Голландская прокуратура не комментирует утечку документов, касающихся расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.