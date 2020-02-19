Политика

ИзвестияИзвестияПесков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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В Кремле рассказали об анализе Россией решения Гаагского суда по ЮКОСу

RT на русском05:39

В Кремле анализируют решение суда Гааги по выплатам экс-акционерам ЮКОСа

Газета.Ru04:35

Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Известия05:21

Песков: Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа, в том числе тактику защиты

ТАСС04:56

В Кремле прокомментировали решение Гааги по ЮКОСу

Московский Комсомолец04:48

Россия анализирует решение Гаагского суда по «ЮКОСу», заявил Песков

РИА Новости04:38

Кремль сообщил об изучении решения суда Гааги по ЮКОСу на $50 млрд

РБК05:22
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Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Армия и оружие

Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
РИА Новости 06:30
Музыка

В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards

На стадионе O2 в Лондоне 18 февраля прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которую называют британским аналогом американской «Грэмми».
Телеканал RTVI 01:40
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации

В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
РБК 06:53
Шоу-бизнес

Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать

RuNews24.ru 04:47
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ вчера в 04:51
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК 06:22
Политика

Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и поговорил о Ливии

Lenta.ru 06:12
Общество

Российские туроператоры посчитали убытки от коронавируса

Из-за вспышки коронавируса и ограничения въезда туристов из КНР в феврале российские туроператоры потерпели убытки как минимум в 1,4 млрд рублей.
Online47.ru 05:17
Футбол

УЕФА может открыть новое дело против «Манчестер Сити»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может открыть новое дело против "Манчестер Сити" о нарушении финансового фэйр-плэй, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 06:50
Происшествия

В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке

Российская газета 06:50
Футбол

«Лестер» начал переговоры о трансфере Лалланы

«Лестер» начал переговоры с представителями 31-летнего игрока, сообщает Sky Sports. Мерсисайдцы разрешили игроку общаться с другими клубами.
Sports.ru 06:50
Политика

Дерипаска написал письмо в редакцию FT из-за «неэтичной» статьи газеты

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал письмо в редакцию издания Financial Times и раскритиковал ранее вышедшую статью о санкциях США против себя.
РБК 05:48
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Фигурное катание

Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки

Директор центра реабилитации первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой, к которому обращалась олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе фигуристки.
RT на русском 06:53
Общество

В Роструде рассказали о порядке оплаты дополнительных выходных

Как отмечается, предоставление дополнительного выходного дня, кроме установленных трудовым законодательством случаев, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь уменьшение зарплаты.
ТАСС 05:07
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Российская газета 07:47
Футбол

Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧ

Холанд станет первым футболистом, который сыграет в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба.
Sports.ru вчера в 14:28
Политика

Женщина накричала на Зеленского в больнице

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Газета.Ru 06:59
Армия и оружие

Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой

Актуальные Новости 01:27
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:19
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына

Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Экспресс газета 00:33
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов, касающихся расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 05:39
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Политика

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Известия 04:58
Происшествия

Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

REGNUM 07:38
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