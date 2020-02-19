Политика

ИзвестияИзвестияПесков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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В Кремле рассказали об анализе Россией решения Гаагского суда по ЮКОСу

RT на русском05:39

Кремль сообщил об изучении решения суда Гааги по ЮКОСу на $50 млрд

РБК05:22

Россия анализирует решение Гаагского суда по «ЮКОСу», заявил Песков

РИА Новости04:38

Песков: Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа, в том числе тактику защиты

ТАСС04:56

В Кремле прокомментировали решение Гааги по ЮКОСу

Московский Комсомолец04:48

Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Известия05:21

В Кремле анализируют решение суда Гааги по выплатам экс-акционерам ЮКОСа

Газета.Ru04:35
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Здоровье

Родителей тяжелобольного младенца вызвали на допрос в СК

Ридус 05:19
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Фигурное катание

Агент Сотниковой рассказала об операции фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотника перенесла серьезную операцию, в ближайшее время ее ждет долгая реабилитация, сообщила ее агент Мария Шашина в своем Instagram-аккаунте.
Rambler News Service 05:22
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Газета.Ru вчера в 14:18
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
Общество

С Первого канала уходит телеведущий Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала по обоюдному решению. Телеведущий написал об этом в соцсети Instagram.
Интермонитор.ру вчера в 19:48
Происшествия

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
RT на русском 03:24
Футбол

Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество

Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
RT на русском 06:08
Политика

Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и поговорил о Ливии

Lenta.ru 06:12
Наука

В пещере Шанидар найдена новая цветочная могила неандертальцев

В знаменитой иракской пещере Шанидар ученые нашли новые останки неандертальца.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02:37
Общество

Правительство запретило гражданам Китая въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 01:15
Гаджеты

Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене

Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Газета DAILY вчера в 13:59
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Армия и оружие

Лавров поддержал действия сирийской армии в Идлибе

Сирийские военные в провинции Идлиб лишь отвечают на нарушения договоренностей по ситуации в регионе, и Москва поддерживает их реакцию на провокации.
Lenta.ru 05:27
Общество

Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество

Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Деловое.ТВ вчера в 09:39
Гаджеты

Планы по производству iPhone 9 сорваны

Согласно последним сообщениям зарубежных СМИ, производственные партнеры компании Apple в Китае не успевают начать массовую сборку смартфонов iPhone 9 в феврале этого года, как планировалось в течение последних нескольких месяцев.
iXBT.com 00:48
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

В Омской области найден мертвым бывший министр здравоохранения региона Юрий Ерофеев, сообщили РИА Новости в региональном СК.
РИА Новости 01:17
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Шоу-бизнес

Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой

Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
КМВ Новости вчера в 07:19
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

Центробанк объявил о победе над скиммингом в России

Для скимминга мошенники используют накладки на кардридер для считывания магнитной полосы карты и накладную клавиатуру или минивидеокамеру для получения пин-кода.
РИА Новости 06:07
Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Профиль 04:56
Общество

Путин почтит память Собчака в Петербурге

РБК вчера в 09:06
Экономика

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет законопроектов о покупке акций Сбербанка у ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.
REGNUM 03:51
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