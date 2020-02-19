Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Политика Песков прокомментировал отставку Суркова Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.

Фигурное катание Агент Сотниковой рассказала об операции фигуристки Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотника перенесла серьезную операцию, в ближайшее время ее ждет долгая реабилитация, сообщила ее агент Мария Шашина в своем Instagram-аккаунте.

Экономика Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.

Общество С Первого канала уходит телеведущий Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала по обоюдному решению. Телеведущий написал об этом в соцсети Instagram.

Футбол Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.

Общество Правительство запретило гражданам Китая въезд в Россию Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.

Армия и оружие Лавров поддержал действия сирийской армии в Идлибе Сирийские военные в провинции Идлиб лишь отвечают на нарушения договоренностей по ситуации в регионе, и Москва поддерживает их реакцию на провокации.

Общество Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.

Гаджеты Планы по производству iPhone 9 сорваны Согласно последним сообщениям зарубежных СМИ, производственные партнеры компании Apple в Китае не успевают начать массовую сборку смартфонов iPhone 9 в феврале этого года, как планировалось в течение последних нескольких месяцев.

Происшествия Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев В Омской области найден мертвым бывший министр здравоохранения региона Юрий Ерофеев, сообщили РИА Новости в региональном СК.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России "На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".

Общество Центробанк объявил о победе над скиммингом в России Для скимминга мошенники используют накладки на кардридер для считывания магнитной полосы карты и накладную клавиатуру или минивидеокамеру для получения пин-кода.

Здоровье Перечислены новые полезные свойства картофеля Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.