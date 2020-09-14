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Российская газета
Российская газета

Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Александр Лукашенко прилетел в Сочи около 11:00 часов по столичному времени. После выборов 9 августа это первая поездка за рубеж белорусского президента. По данным пресс-службы Кремля, лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

Интерфаксвчера в 14:14
Коммерсантъ

Как у Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли переговоры по прошлым выборам и будущим кредитам

Коммерсантъвчера в 16:25
URA.Ru

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

URA.Ruвчера в 07:45
ТАСС

Переговоры Путина и Лукашенко завершились в Сочи

ТАССвчера в 12:21
RT на русском

Переговоры Лукашенко и Путина завершились

RT на русскомвчера в 12:18
ПолитРоссия

Переговоры Путина и Лукашенко длились 4 часа 20 минут

ПолитРоссиявчера в 12:08
РБК

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи продлилась больше 4 часов

РБКвчера в 12:04
КП - Беларусь

Переговоры Лукашенко и Путина завершились, они длились больше четырех часов. Заявлений и подписаний документов по итогам не будет

КП - Беларусьвчера в 07:21

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАССвчера в 11:20
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Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 23:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 сентября в «зеленой зоне» — индекс Nasdaq уверенно закрепился выше 11 000 пунктов, Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов.
REGNUMвчера в 16:57
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 12:01
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ruвчера в 06:31
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Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT newsвчера в 06:13
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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
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Лавров прокомментировал RTVI версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку работе омских врачей и пилота самолета, пишет rtvi.com Глава МИД РФ подробно прокомментировал отравление Навального в интервью RTVI.
Актуальные Новостивчера в 14:09
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