Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
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Александр Лукашенко прилетел в Сочи около 11:00 часов по столичному времени. После выборов 9 августа это первая поездка за рубеж белорусского президента. По данным пресс-службы Кремля, лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений.В источнике
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По поручению Президента РФ Вениамин Кондратьев встретил в аэропорту Сочи Александра Лукашенко
Администрация Краснодарского края05:39