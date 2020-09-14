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Российская газета
Российская газета

Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Александр Лукашенко прилетел в Сочи около 11:00 часов по столичному времени. После выборов 9 августа это первая поездка за рубеж белорусского президента. По данным пресс-службы Кремля, лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений.В источнике
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Вениамин Кондратьев встретил Александра Лукашенко в аэропорту Сочи

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По поручению Президента РФ Вениамин Кондратьев встретил в аэропорту Сочи Александра Лукашенко

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В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

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В Кремле оценили продолжительность переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

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Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

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Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате один на один

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Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

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Паспорт главы католиков Белоруссии признали недействительным

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