Дерби-близнецы: Влашич решает, Акинфеев тащит, Максименко ошибается. Рабинер — о победе ЦСКА над «Спартаком»

По инерции до 61-й минуты "Спартак" еще создал пару моментов — сначала мощно, но чуть неточно пробил издали Умяров, а затем Джикия в жесточайшем и при этом чистом подкате отобрал мяч у Влашича, сам прошел и ударил низом.