Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Смотрите также
Тим, выбивший Медведева с US Open, стал победителем турнира
Немецкие врачи отключили Навального от ИВЛ
Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ
Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Пашаев заявил об окончательном отказе Ефремова от его услуг
Перечислены варианты отказа Германии от «Северного потока-2»
В Красноярске на Тельмана перекопали тротуары
Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам
Водонаева назвала мужчин без жилья «собаками бездомными»
Тимати вернулся к Решетовой после ее заявления о расставании
Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки
Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault
Российский радиолюбитель поймал сигнал китайского космического корабля
Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей
Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ
Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина
Собянин: Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется
Kia объявила цены на новый Rio для России. Седан подорожал
Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам
«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса
Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил
Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД
Александр Лукашенко прилетел в Сочи около 11:00 часов по столичному времени. После выборов 9 августа это первая поездка за рубеж белорусского президента. По данным пресс-службы Кремля, лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений.В источнике
Подробнее о событии