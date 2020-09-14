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Российская газета
Российская газета

Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Александр Лукашенко прилетел в Сочи около 11:00 часов по столичному времени. После выборов 9 августа это первая поездка за рубеж белорусского президента. По данным пресс-службы Кремля, лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений.В источнике
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RT на русском

В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

RT на русском07:45
URA.Ru

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

URA.Ru07:45
ТАСС

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

ТАСС07:59
РИА Новости

В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко

РИА Новости09:11
Живая Кубань

«Один на один»: Александр Лукашенко прибыл в Сочи к Владимиру Путину

Живая Кубань05:12
Кубань 24

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Кубань 2404:21
ПолитРоссия

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

ПолитРоссия08:14

В атмосфере Венеры обнаружены следы фосфина

Астрономы при помощи наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов.
N+111:01
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
139

Российский радиолюбитель поймал сигнал китайского космического корабля

Сигнал от секретного объекта, который вывели на околоземную орбиту с помощью китайского многоразового космического корабля, поймал российский радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Политическая Экспертиза05:21
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«Спартак» попросил РФС разобрать судейство Карасёва в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что клуб направил письмо в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
Чемпионат10:52