Александр Лукашенко прилетел в Сочи около 11:00 часов по столичному времени. После выборов 9 августа это первая поездка за рубеж белорусского президента. По данным пресс-службы Кремля, лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений.