Политика

КоммерсантъКоммерсантъКремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах

В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать266

Подробнее о событии

Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом у ряда регионов

Интерфакс06:59

Кремль заявил о регионах с недостаточной подготовкой к пандемии

РБК05:31

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Известия05:35

Песков: выводов об эффективности принимаемых в регионах мер против коронавируса пока нет

ТАСС05:35

В Кремле оценили запасы индивидуальных средств защиты в регионах

RT на русском05:31

Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах

Коммерсантъ05:57

В Кремле рассказали о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

РИА Новости05:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Здоровье

В Саратове озвучили стоимость лечения больного с коронавирусом

Озвучил чиновник и стоимость лечения одного пациента - 150 тысяч рублей.
Регион 64 05:53
6
Общество

«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

«Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки.
Ведомости 04:43
5
Армия и оружие

США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35

Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США.
РБК вчера в 22:31
499
Происшествия

Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда

РИА Новости 05:58
564
Общество

Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ

Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
9
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
100
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,8K
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2K
Общество

Правительство расширило перечень товаров первой необходимости

Правительство России расширило рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, включив в него все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средства.
ТАСС 07:08
Футбол

Федун выступил против проведения матчей РПЛ без зрителей

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал идею продолжения сезона РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 07:36
Политика

Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин планирует провести совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на фоне борьбы с эпидемией коронавирусного заболевания.
ГЛАС.RU 05:54
254
Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
955
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
304
Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
661
Происшествия

Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд

RT на русском 07:21
Общество

Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
2,8K
Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Коммерсантъ 07:13
634
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал, как развлекает детей на карантине

Bimru.ru 06:50
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Способный завершить строительство газопровода «Северный поток-2» российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул испанский порт Лас-Пальмас и пошел в Египет.
Lenta.ru 02:04
464
Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
16
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
36
Здоровье

В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России

Уровень летальных случаев считается экспертами ВОЗ очень низким. В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России.
Piter.tv 06:40
5
Происшествия

СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

Следователи СК России проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
33
Теннис

Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что столкнётся с дилеммой, если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной.
RT на русском 03:43
1
Футбол

20 лет назад Редондо совершил невозможный финт

Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс вчера в 09:26
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
840
Гаджеты

Опубликованы изображения материнских плат MSI на чипсете Intel Z490

3DNews 03:28
Общество

В Ростове в пунктах выдачи пропусков образовались очереди

В Ростове в 9 пунктов выдачи пропусков стали образовываться внушительные очереди, передают пользователи соцсетей.
Панорама Ростова-на-Дону 06:14
125
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров после слухов о разводе показал фото полуобнаженной жены

Сергей Шнуров после слухов о разводе показал фото полуобнаженной жены.
Актуальные Новости 02:13
2
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
800
Как работают Яндекс.Новости?
Главное