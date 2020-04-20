Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались. Ранее 20 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что принимаемые меры по разобщению и самоизоляции дают эффект.

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

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