Политика
РИА НовостиПесков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган одинаково оделись
Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.
Lenta.ru 08:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Фигурное катание
Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что дома предпочитает не разговаривать со своей супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.
Телепрограмма 01:37
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Международная группа исследователей обнаружила механизм, с помощью которого раковые опухоли становятся невосприимчивыми к химиотерапии.
Lenta.ru 07:59
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Футбол
Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:53
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 05:53
Футбол
Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Discover24 04:06
Наука
Впервые из соматической клетки вырастили зародыш мыши
Ученые впервые вырастили зародыш мыши из одной соматической клетки, подтвердив, что возможно создание искусственных зародышей без яйцеклеток и сперматозоидов.
МедиаПоток вчера в 09:59
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Футбол
«Ювентус» – «Локомотив» в ЛЧ: на что могут рассчитывать железнодорожники?
Примечательно, что помимо неплохих результатов, железнодорожники показывают удивительно умный и практичный футбол.
Букмекеры.рф 06:06
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Технологии
Эксперты назвали самых опасных звёзд для поиска в Сети
Компания McAfee, занимающаяся кибербезопасностью, раскрыла имена самых опасных звёзд для поиска в Интернете.
News.ru 07:00
Футбол
«Зенит» прилетел в Лейпциг на матч Лиги чемпионов с «РБ»
Нева Спорт 08:30
Политика
В Эстонии изменилось отношение к русским
В Эстонии стали лучше относиться к русским и русскому языку. Об этом рассказал журналист американского издания Politico Виджай Махешвари.
Победа РФ 06:04
Футбол
Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
Спорт-Экспресс 08:05
Политика
Коломойский посоветовал Порошенко следить за словами
Олигарх Игорь Коломойский посоветовал бывшему президенту Украины Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях касательно самого бизнесмена и близкого к его структурам канала «1+1».
Lenta.ru 10:22
Общество
Бывший президент США Картер госпитализирован с переломом таза
В мае 2019 года экс-президент США сломал шейку бедра. После перелома его успешно прооперировали, писал News.ru.
News.ru 07:45
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Общество
До разрыва ствола: АК-12 испытали непрерывной стрельбой
В режиме непрерывной стрельбы автомат выдержал 680 выстрелов. Лишь после этого произошел разрыв ствола.
Российская газета 09:13