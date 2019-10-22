Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль объяснил трудности в организации саммита в «нормандском формате»

РБК07:02

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RT на русском06:39

Песков: саммит «нормандской четверки» пока не готовится из-за запросов «одной из сторон»

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