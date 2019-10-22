Политика
RT на русскомПесков рассказал о сложностях организации нормандского саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время подготовка к саммиту в нормандском формате «вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон». «Нормандскому формату сейчас тяжело», — цитирует ТАСС Пескова.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Авто
Автомобили каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Армия и оружие
Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в САР
Как сообщило агентство Anadolu, перед своим отлетом в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии.
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Экономика
РСПП попросил Минфин расширить налоговые льготы для крупных холдингов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к Минфину с предложением об улучшении налогового режима для крупных холдингов.
Футбол
«Чёрный паук»: «Динамо» представило видео с Яшиным в роли супергероя
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Общество
Законопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам создавать вытрезвители.
Космос
Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма
Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Общество
Владельцам дронов со следующей недели грозят штрафы
Дроны, которые находятся на территории России и осуществляют полеты, должны быть зарегистрированы до воскресенья, 27 октября, сообщает Ura.ru.
Политика
Лидеров африканских стран встречают в Сочи хлебом-солью
Встречающие официальные лица поясняют, что по русской традиции она должны попробовать каравай с солью.
Наука
Соединения фуллеренов помогут в борьбе с раком легкого
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,60-63,80 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,6225 руб. - это на 10,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
Марианна Вшикова, сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» Ивана Вшикова, обвинила полицию в смерти своего брата.
Политика
Посол Турции оценил слова Помпео о готовности к войне
В Анкаре считают ошибкой перевода заявления госсекретаря США Майка Помпео о готовности к войне с Турцией, заявил турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр.
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Космос
В России запустят возвращаемую ракету-носитель
Наука
Из соматической клетки вырастили зародыш мыши
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
Гаджеты
Представили Honor 20 Lite — доступный конкурент для Xiaomi Mi 9 Lite
Популярный бренд Honor, ориентированный на молодежную аудиторию, сегодня представил смартфон Honor 20 Lite.
Общество
В российские вузы начнут поступать через интернет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ведется работа над поступлением в российские вузы через интернет.
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.