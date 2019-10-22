Политика

RT на русскомRT на русскомПесков рассказал о сложностях организации нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время подготовка к саммиту в нормандском формате «вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон». «Нормандскому формату сейчас тяжело», — цитирует ТАСС Пескова.
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