Политика

Мой БрянскМой БрянскПесков рассказал о согласовании даты саммита по Сирии

Окончательная дата пока не определена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока продолжается согласование даты проведения саммита РФ-Турции-Германии-Франции по Сирии, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать6
Дмитрий Песков
Президент Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырех президентов, то, конечно, такой саммит состоится.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРамблер 07:38

Подробнее о событии

Песков: саммит по Сирии состоится в случае согласования участниками даты его проведения

ТАСС07:09

Песков рассказал о согласовании даты саммита по Сирии

РИА Новости06:10

В Кремле оценили возможность четырёхстороннего саммита по Сирии

RT на русском06:28

Путин поддержал идею проведения четырехстороннего саммита по Сирии

Российская газета06:10

Кремль ответил на идею Эрдогана о саммите по Сирии

Lenta.ru05:50

Песков рассказал, когда может пройти четырехсторонний саммит по Сирии

Вести.Ru05:25

Песков подтвердил готовность Путина провести саммит по Сирии

Известия06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Общество

Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
КП - Санкт-Петербург 10:55
Происшествия

На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа

Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
Новостной фронт вчера в 07:16
Политика

Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны

С обвинениями в фальсификации истории Второй мировой войны в адрес России ранее выступали Европарламент и страны Прибалтики.
РБК 10:04
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Биатлон

Норицын покинет пост тренера женской сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что тренер женской национальной команды Виталий Норицын после окончания текущего сезона покинет занимаемую должность.
Metaratings 09:25
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антерсельве

RT на русском 09:49
Происшествия

Арестован подросток, закопавший в снегу «убитого» мальчика

Подростка арестовали на два месяца. По версии следствия, он избил и пытался задушить 11-летнего мальчика.
Вести.Ru 10:03
Политика

Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев

Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
РИА Новости 09:34
Футбол

В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
Soccer.ru вчера в 21:58
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

RT на русском 10:11
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском вчера в 17:42
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Общество

Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Газета.Ru 04:50
Политика

Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Lenta.ru 05:25
Футбол

Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0

Газета.Ru 08:45
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.
Газета.Ru 10:36
Футбол

Джеррард: «Восхищаюсь Лэмпардом за то, что он тренирует „Челси“»

Главный тренер «Рейнджерса» Стивен Джеррард прокомментировал работу менеджера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.
Евро-футбол.ру 03:54
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российская газета вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Piter.tv 21 февраля в 05:22
Космос

Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики

Московский Комсомолец 21 февраля в 20:32
Биатлон

Полиция приезжала к Логинову ночью для подписания протокола

Итальянские полицейские приехали в отель к российскому биатлонисту Александру Логинова ночью для того, чтобы он подписал протокол.
Матч ТВ 05:03
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Во время отдыха на базе «Тонус» дети и подростки решили искупаться в бассейне, где находились более часа.
Известия 10:06
Общество

На Украине запрос «23 февраля» в Google вошел в тройку лидеров

Поисковый запрос со словами "23 февраля праздник" находится в тройке самых частых среди пользователей в поисковой системе Google на Украине.
ТАСС 07:44
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля

За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
РБК 04:03
Технологии

В Instagram объяснили, почему запрещают фото девушек с обнажённой грудью

Как оказалось, причина тут весьма прозаичная. По словам Моссери, для модерации фотографий Instagram использует нейросети.
Ferra 08:50
Армия и оружие

Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Lenta.ru 07:08
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Известия 21 февраля в 15:10
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея

Известная актриса Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой картине Адама МакКея «Не смотри вверх».
OvideO.ru 21 февраля в 15:39
Гаджеты

Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone

ToDay News Ufa 21 февраля в 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное