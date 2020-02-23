Президент Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырех президентов, то, конечно, такой саммит состоится.

Окончательная дата пока не определена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока продолжается согласование даты проведения саммита РФ-Турции-Германии-Франции по Сирии, сообщает РИА Новости.

Песков рассказал о согласовании даты саммита по Сирии

Общество Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.

Происшествия На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.

Биатлон Норицын покинет пост тренера женской сборной России по биатлону Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что тренер женской национальной команды Виталий Норицын после окончания текущего сезона покинет занимаемую должность.

Футбол В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА "Новости".

Спорт Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура» Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.

Здоровье Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).

Общество Украинцев предупредили о снижении пенсий Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.