Политика
Мой БрянскПесков рассказал о согласовании даты саммита по Сирии
Окончательная дата пока не определена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока продолжается согласование даты проведения саммита РФ-Турции-Германии-Франции по Сирии, сообщает РИА Новости.
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Президент Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырех президентов, то, конечно, такой саммит состоится.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРамблер 07:38
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