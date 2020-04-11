Коронавирус
Газета.RuПесков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". "Здоровье Путина отменное, это видно по рабочему графику президента", - подчеркнул представитель Кремля.
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Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Здоровье
Брянский штаб принял важные решения о противодействии коронавирусу
На заседании штаба было принято несколько решений. Ряд из них касается увеличения финансирования антивирусных мер.
Городской телеканал (Брянск) 06:52
Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Энергетика
Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин
РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.
РИА Новости 01:00
Политика
В США предложили наказать Китай за коронавирус
Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
РЕН ТВ 07:40
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Футбол
РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020
Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
Общество
Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса
Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
Общество
В Россию для борьбы с коронавирусом вылетела группа китайских врачей
Утром 11 апреля в Россию вылетела группа китайских врачей.
Вести.Ru вчера в 23:47
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Здоровье
Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса
Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19
В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции
Первые пять свердловчан получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеграм-канал «СтопCOVID-19».
Новый День 06:40
Культура
Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене
Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
Общество
Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани
Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков «Рубина»
Савин попросил тренера «Рубина» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он штрафует игроков за слово «брат».
Евро-футбол.ру вчера в 12:01
Общество
Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
Происшествия
В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб 11 апреля сообщил еще о семи новых случаях. COVID-19 лабораторно подтвердился у пятерых женщин и двоих мужчин.
Atas.info вчера в 23:45
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Здоровье
Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз
Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Новый День 09 апреля в 01:06
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices 09 апреля в 12:13
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции.
РИА Новости вчера в 20:31