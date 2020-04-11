Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". "Здоровье Путина отменное, это видно по рабочему графику президента", - подчеркнул представитель Кремля.
Читать в источнике
Комментировать976

Подробнее о событии

Песков заявил об «отменном» здоровье Путина

Коммерсантъ07:42

В Кремле рассказали об отменном здоровье Путина

Московский Комсомолец06:56

Песков рассказал об отменном здоровье президента России

Российская газета07:20

Песков рассказал о здоровье Путина

RT на русском07:19

Песков ответил на вопрос о здоровье Путина

Взгляд.ру07:05

Песков отметил, что здоровье у Путина отменное

Будущее России. Национальные проекты06:57

Кремль сообщил об отменном здоровье Путина

РБК07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
1,9K
Здоровье

Брянский штаб принял важные решения о противодействии коронавирусу

На заседании штаба было принято несколько решений. Ряд из них касается увеличения финансирования антивирусных мер.
Городской телеканал (Брянск) 06:52
19
Общество

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
180
Энергетика

Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин

РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.
РИА Новости 01:00
3
Политика

В США предложили наказать Китай за коронавирус

Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
РЕН ТВ 07:40
120
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
4,1K
Экономика

Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
789
Футбол

РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020

Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
11
Общество

Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
105
Общество

В Россию для борьбы с коронавирусом вылетела группа китайских врачей

Утром 11 апреля в Россию вылетела группа китайских врачей.
Вести.Ru вчера в 23:47
1K
Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
1,4K
Здоровье

Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса

Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
403
Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
127
Происшествия

В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19

В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
3
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
49
Общество

Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции

Первые пять свердловчан получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеграм-канал «СтопCOVID-19».
Новый День 06:40
9
Культура

Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене

Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
7
Общество

Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани

Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
702
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
2,8K
Футбол

Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков «Рубина»

Савин попросил тренера «Рубина» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он штрафует игроков за слово «брат».
Евро-футбол.ру вчера в 12:01
Общество

Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
5
Происшествия

В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб 11 апреля сообщил еще о семи новых случаях. COVID-19 лабораторно подтвердился у пятерых женщин и двоих мужчин.
Atas.info вчера в 23:45
15
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
6
Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
13
Общество

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
2,3K
Здоровье

Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Новый День 09 апреля в 01:06
84
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
14
Технологии

Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах

Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices 09 апреля в 12:13
3
Политика

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции.
РИА Новости вчера в 20:31
406
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное