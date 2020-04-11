Коронавирус
Газета.RuПесков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". "Здоровье Путина отменное, это видно по рабочему графику президента", - подчеркнул представитель Кремля.
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Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
Авто
Новый седан Kia Optima поступил в продажу
Компания Kia расширяет географию поставок седана Kia Optima нового поколения.
Новые автомобили вчера в 01:00
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Происшествия
В Ангарской колонии есть погибший
Тело обнаружили под завалами после бунта и пожара Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил, что на территории колонии №15 в Ангарске обнаружен труп повешенного осужденного.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Политика
Кадыров извинился перед ингушами за нецензурные высказывания
Наша версия вчера в 06:08
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Происшествия
Сотрудники полиции усиливают патрулирование в Москве для выявления нарушителей режима изоляции
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, патрули будут проверять дворы, детские площадки, улицы, парки, и другие места общественного пользования для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности.
Эхо Москвы 09:31
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
Общество
Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца
Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
Российская газета 09:20
Гаджеты
Huawei готовит 8-дюймовый планшет MatePad T
Похоже, что Huawei собирается в скором времени выпустить компактный 8-дюймовый планшет MatePad T. Рендеры устройства были опубликованы авторитетным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass), также известным под псевдонимом @ evleaks. gsmarena.com Никаких подробностей о технических характеристиках устройства в данный момент нет.
3DNews вчера в 14:13
Здоровье
В ФМБА отметили рост поступления пациентов с коронавирусом
За последние сутки в федеральные центры ФМБА поступили 347 пациентов, общее число больных с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него составляет 713, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости 08:18
Здоровье
В Нижегородской области подтвердили 152 случая заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 11 апреля 2020, 15:52 — REGNUM По состоянию на 11 апреля, в Нижегородской области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:52
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода устойчивого тепла в Россию
В Центральной части России теплая погода установится не раньше середины апреля.
Известия вчера в 04:50
Политика
МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле
Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Армия и оружие
Патрушев сообщил об угрозе переброски террористов из Сирии в Россию
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что террористические организации до сих пор пытаются перебросить на территорию РФ боевиков, которые воевали в Сирии и Ираке.
Военное дело вчера в 07:31
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, вносящий изменения в особой режим на Среднем Урале.
Телеканал ОТВ вчера в 08:14
Общество
В России за сутки зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах.
Афиша Daily 04:29
Футбол
Игроки «Локомотива» согласились на понижение зарплат
Напомним, что в Зените, Рубине и ЦСКА зарплаты игроков срезали на 50 процентов, в Спартаке и Динамо - на 40 процентов.
Советский спорт вчера в 07:27
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Музыка
Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»
Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Маск указал Рогозину на проблему «Роскосмоса»
Lenta.ru 07:45
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Политика
Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400
Ситуация с распространением коронавируса не отразится на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в частности на поставках зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 08:39
Политика
Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона
"Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - констатировал Песков.
Интерфакс 07:43