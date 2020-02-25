Политика
Газета.RuПесков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам
Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты. По слова Пескова, когда принимаются решения по крупным проектам, члены правительства расходятся в своем понимании.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Пришлось «цыкнуть»: Владимир Путин рассказал, как обсуждал строительство КАДа в Петербурге с министрами
Петербургский дневник02:38
Путин: Кудрин и Греф были против строительства кольцевой дороги в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург03:22
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Общество
«Болотное дело» обходится России все дороже
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Общество
На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса
На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова
Общество
Украинцы с Diamond Princess отказываются эвакуироваться на родину
Большая часть граждан Украины, которая находится на круизном лайнере Diamond Princess, не намерена возвращаться на родину.
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Биатлон
Тихонов призвал собрать внеочередную конференцию СБР после ЧМ в Италии
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов после окончания чемпионата мира в Италии призвал к созыву внеочередной конференции Союза биатлонистов России (СБР).
Общество
Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре
Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
Шоу-бизнес
Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела
Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Политика
Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину
Украина ограничила мощности АЭС 1-2 января и прекратила 1-7 января импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, это было связано с традиционным снижением потребления электроэнергии в праздничные дни.
Политика
Партию Зеленского на новых выборах поддержит 36,4% избирателей — опрос
За пропрезидентскую партию «Слуга народа» на гипотетических выборах в Раду проголосовали бы 36,4% избирателей.
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Музыка
Создатели хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России
Создатели хита впервые за 15 лет выступят в России в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде.
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская ждут второго ребенка
Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Общество
1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая
Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Экономика
Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год
В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей.
Спорт
Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на чемпионате Европы по футболу
Эрмитажный кот Ахилл, который приобрел популярность благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей, выступит оракулом на предстоящем чемпионате Европы - 2020.
Общество
В Кургане работает премьер-министр Михаил Мишустин
В Курган сегодня прибыл премьер-министра Правительства РФ Михаил Мишустин.С минуты на минуту в зауральском правительстве начнется первое совещание с участием премьера.
Наука
Обнаружено животное без митохондрий, которому не нужен кислород
Израильские ученые из Тель-Авивского университета впервые обнаружили не нуждающийся в кислороде сложный биоорганизм, который паразитирует на лососевых рыбах.
Общество
В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы
Как отметил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, побег пациентов стал следствием системных нарушений в больнице, которые и привели к увольнению главного врача.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Политика
Россия назначила нового торгпреда на Украине
Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Наука
У африканских рыб появилась способность продлевать срок жизни
Несколько видов рыб, которые обитают в водоемах Африки, при эволюции смогли научиться продлевать себе жизнь.