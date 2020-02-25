Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты. По слова Пескова, когда принимаются решения по крупным проектам, члены правительства расходятся в своем понимании.

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам

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Религия РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.

Происшествия Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

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