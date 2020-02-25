Политика

Газета.RuГазета.RuПесков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам

Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты. По слова Пескова, когда принимаются решения по крупным проектам, члены правительства расходятся в своем понимании.
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Песков рассказал о спорах Путина с Грефом и Кудриным о деньгах на КАД в Петербурге

Мойка7805:50

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам

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Пришлось «цыкнуть»: Владимир Путин рассказал, как обсуждал строительство КАДа в Петербурге с министрами

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Путин вспомнил, как для выделения денег на КАД в Петербурге пришлось «цыкнуть» на Алексея Кудрина

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ТАСС04:56
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ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

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Происшествия

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов после окончания чемпионата мира в Италии призвал к созыву внеочередной конференции Союза биатлонистов России (СБР).
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Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
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Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
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Украина ограничила мощности АЭС 1-2 января и прекратила 1-7 января импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, это было связано с традиционным снижением потребления электроэнергии в праздничные дни.
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Партию Зеленского на новых выборах поддержит 36,4% избирателей — опрос

За пропрезидентскую партию «Слуга народа» на гипотетических выборах в Раду проголосовали бы 36,4% избирателей.
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В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

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Создатели хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России

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1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая

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Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей.
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Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на чемпионате Европы по футболу

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В Курган сегодня прибыл премьер-министра Правительства РФ Михаил Мишустин.С минуты на минуту в зауральском правительстве начнется первое совещание с участием премьера.
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Обнаружено животное без митохондрий, которому не нужен кислород

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В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

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Россия назначила нового торгпреда на Украине

Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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У африканских рыб появилась способность продлевать срок жизни

Несколько видов рыб, которые обитают в водоемах Африки, при эволюции смогли научиться продлевать себе жизнь.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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