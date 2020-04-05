На вопрос, вызвало ли такое решение споры и разногласия, Песков ответил утвердительно.

с чего всё началось

Действительно, для экономической жизни это — чрезвычайная и огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком "минус"... Но здесь есть одна константа: в любом случае для нас главное — это жизнь и здоровье людей.

Помощник главы государства добавил, что решение было принято в пользу здоровья россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.

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