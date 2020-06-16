Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты. Об этом во вторник, 16 июня, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом

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