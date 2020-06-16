Политика
ИзвестияПесков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты. Об этом во вторник, 16 июня, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:43
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англо-саксонское образование.
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Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
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REGNUM 04:04
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Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
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