Коронавирус
Российская газетаПесков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму. "Моя первая эмоция на положительный тест - это чувство досады", - заметил Песков.
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Конечно, не нужно как-то гипертрофированно оценивать влияние пандемии. Но нужно трезво давать оценку. И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельForbes 14:51
с чего всё началось
Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией.ТАСС14:00
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Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Экономика
Индекс S&P 500 впервые с начала пандемии превысил 3000 пунктов
Индекс широкого рынка S&P 500, который объединяет крупнейшие по капитализации компании на рынках США из различных секторов, 26 мая в течение дня вырос на 2,2%, превысив 3000 пунктов впервые с начала пандемии COVID-19, о которой Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.
Forbes 15:20
Политика
В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
ПолитРоссия вчера в 14:57
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Хоккей
Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ
Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
Российская газета 17:35
Общество
К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей
Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца.
Вести.Ru 13:56
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили во вторник, 26 мая, в оперштабе.
Известия 15:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости вчера в 12:11
Технологии
Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту.
РБК 17:02
Энергетика
«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ
В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались.
Известия 14:07
Политика
Трамп недоволен Китаем. В Вашингтоне заявили о «захвате» Гонконга
Вашингтон, 26 мая 2020, 22:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп недоволен мероприятиями Китая в Гонконге, заявила 26 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
REGNUM 15:02
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Футбол
Семин отреагировал на поддержку Дзюбы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Общество
Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября
Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Финансы
Бывший глава Минфина США предупредил об опасности для доллара
Доллар как основная мировая валюта обеспечивает ставкам по долларовым активам США низкий уровень.
Политическая Экспертиза 07:51
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
Политика
США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 12:57
Экономика
Минфин РФ сообщил о начале выплат семьям с детьми с 1 июня
Выплаты семьям с детьми начнутся с 1 июня. Правительство РФ уже перечислило в Пенсионный фонд России 222 млрд рублей на эти цели.
Политика Сегодня 10:19
Футбол
«Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу
Мюнхенская «Бавария» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу на выезде одержала победу над дортмундской «Боруссией».
Аргументы и Факты 16:46
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Киберспорт
Организаторы Summer of Gaming опубликовали расписание игрового ивента
Портал IGN представил расписание цифрового фестиваля Summer of Gaming. Организаторы ивента сообщили даты проведения большинства презентаций.
CyberSport.ru 13:29