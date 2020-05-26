Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией.

с чего всё началось

Конечно, не нужно как-то гипертрофированно оценивать влияние пандемии. Но нужно трезво давать оценку. И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет.

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