Коронавирус
Lenta.ruПесков рассказал о своих чувствах после заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем опыте заражения коронавирусом в колонке для ТАСС.
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с чего всё началось
Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией.ТАССвчера в 14:00
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Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 25 мая в 19:03
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 25 мая в 00:30
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
Политика
Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» в России пройдет 26 июля. Такую дату назвал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 08:05
Культура
Политолог Шульман нашла параллели между «Смешариками» и Россией
Политолог Екатерина Шульман на своем YouTube-канале опубликовала видео с разбором мультсериала «Смешарики».
Радио Комсомольская правда вчера в 10:58
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия вчера в 02:34
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
Кино
Фанат воссоздал в 3D костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном
REGNUM вчера в 23:02
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Здоровье
Врач назвал главную причину набора веса на самоизоляции
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, из-за чего люди в самоизоляции чаще всего набирают вес.
Известия вчера в 21:58
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
Футбол
Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов
Финал Кубка Украины 8 июля состоится во Львове, а не в Тернополе, как это было запланировано ранее.
Украина.ру 01:03
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Авто
Объявили рублевые цены на новую Volkswagen Jetta
Стоимость автомобиля составляет от 1 485 000 рублей. Новая Jetta базируется на модульной архитектуре MQB.
Новые автомобили вчера в 07:51
Общество
В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона.
REGNUM 00:24
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС вчера в 05:24
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Космос
Американская компания SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС
Американский пилотируемый корабль отправляется к МКС впервые за девять лет. Все это время космонавты летали на МКС российским "Союзом".
Эхо Москвы 01:32
Общество
Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия освободят от наказания
Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия, а также тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности.
Lenta.ru 00:07
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов вместе с бывшей женой-моделью воспитывает маленькую дочь и готовится к новым отношениям
Певец и предприниматель Эмин Агаларов вместе с бывшей женой-моделью Аленой Гавриловой воспитывает их маленькую дочь.
Аргументы недели вчера в 06:09
Политика
Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Коммерсантъ вчера в 09:31
Хоккей
Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ
Коммерсантъ вчера в 19:36
Общество
IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев
Аналогичная ситуация и с диваном "Фрихетен", который на Украине стоит 11 тыс. гривен, а россиянам он обойдется в 8 тыс. Возмутились украинцы разницей в цене и на другие товары.
Известия 00:21
Здоровье
Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
Транспорт
Около Сызрани на трассе М-5 ограничено движение
На трассе М-5 в районе Сызрани ограничено движение. На 901 километре, около поселка Новые Озерки, начинаются дорожные работы.
ГТРК Самара 24 мая в 12:50