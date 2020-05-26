Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПесков рассказал о своих чувствах после заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем опыте заражения коронавирусом в колонке для ТАСС.
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с чего всё началось

«Первое — это чувство досады». Дмитрий Песков о своем опыте борьбы с коронавирусом

Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией.
ТАССвчера в 14:00

Подробнее о событии

Песков рассказал о досаде, надежде и страхе после заражения коронавирусом

РБКвчера в 15:55

Песков рассказал журналистам о своем опыте борьбы с коронавирусом

Телеканал 360°вчера в 15:03

«Первое — это чувство досады». Дмитрий Песков о своем опыте борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 14:00

Песков рассказал о своих эмоциях от положительного теста на COVID-19

Известиявчера в 14:51

Песков рассказал, что испытал чувство досады, когда заразился коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:38

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Российская газетавчера в 14:37

«Маска на время пандемии — да». Пресс-секретарь Путина поделился впечатлениями от борьбы с коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 14:57
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Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 25 мая в 19:03
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Культура

Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале

Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 25 мая в 00:30
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
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Политика

Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в России пройдет 26 июля. Такую дату назвал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 08:05
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Культура

Политолог Шульман нашла параллели между «Смешариками» и Россией

Политолог Екатерина Шульман на своем YouTube-канале опубликовала видео с разбором мультсериала «Смешарики».
Радио Комсомольская правда вчера в 10:58
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Космос

Началось создание прототипа российского частного космического корабля

РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия вчера в 02:34
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Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
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Кино

Фанат воссоздал в 3D костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном

REGNUM вчера в 23:02
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Здоровье

Врач назвал главную причину набора веса на самоизоляции

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, из-за чего люди в самоизоляции чаще всего набирают вес.
Известия вчера в 21:58
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
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Футбол

Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов

Финал Кубка Украины 8 июля состоится во Львове, а не в Тернополе, как это было запланировано ранее.
Украина.ру 01:03
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
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Авто

Объявили рублевые цены на новую Volkswagen Jetta

Стоимость автомобиля составляет от 1 485 000 рублей. Новая Jetta базируется на модульной архитектуре MQB.
Новые автомобили вчера в 07:51
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Общество

В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона.
REGNUM 00:24
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС вчера в 05:24
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Космос

Американская компания SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС

Американский пилотируемый корабль отправляется к МКС впервые за девять лет. Все это время космонавты летали на МКС российским "Союзом".
Эхо Москвы 01:32
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Общество

Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия освободят от наказания

Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия, а также тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности.
Lenta.ru 00:07
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов вместе с бывшей женой-моделью воспитывает маленькую дочь и готовится к новым отношениям

Певец и предприниматель Эмин Агаларов вместе с бывшей женой-моделью Аленой Гавриловой воспитывает их маленькую дочь.
Аргументы недели вчера в 06:09
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Происшествия

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

REGNUM 01:31
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Политика

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Коммерсантъ вчера в 09:31
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Хоккей

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Коммерсантъ вчера в 19:36
Общество

IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев

Аналогичная ситуация и с диваном "Фрихетен", который на Украине стоит 11 тыс. гривен, а россиянам он обойдется в 8 тыс. Возмутились украинцы разницей в цене и на другие товары.
Известия 00:21
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Здоровье

Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
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Транспорт

Около Сызрани на трассе М-5 ограничено движение

На трассе М-5 в районе Сызрани ограничено движение. На 901 километре, около поселка Новые Озерки, начинаются дорожные работы.
ГТРК Самара 24 мая в 12:50
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