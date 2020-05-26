Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем опыте заражения коронавирусом в колонке для ТАСС.

Песков рассказал о своих чувствах после заражения коронавирусом

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