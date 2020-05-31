Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.

Политика Путин объявил День Парада 24 июня нерабочим Президент подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта 24 июня. Это день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. 3,3K

Здоровье Новый «апокалиптический» вирус назван Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com. 25

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс. 763

Технологии 10 верных способов восстановить Windows при возникновении сбоев Внезапные сбои в работе операционной системы Windows способны испортить настроение и изрядно потрепать нервы кому угодно.

Футбол Шахтер — Динамо (Киев) 1:1 (Перерыв) В двадцать четвёртом туре чемпионата Украины проходит украинское класико – донецкий «Шахтёр» играет против киевского «Динамо».

Общество Испания намерена продлить режим повышенной готовности в последний раз Испанские власти собираются в последний раз, до 21 июня, продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса. 1

Спорт ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».

Общество Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры. 7

Политика Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале. 127

Общество В России изменят правила приема в первый класс Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет. 37

Происшествия Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). 2

Общество Соблюдение социальной дистанции в кинотеатрах проверяться не будет Зрителям рекомендуется приходить на сеанс в маске, рассаживаться в зале с учетом социальной дистанции, если они не живут вместе или не являются членами семьи.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9K

Шоу-бизнес Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев. 9

Футбол Глушаков договаривается о возвращении в «Спартак» Как сообщает телеграм-канал Mash, опытный футболист ведет переговоры о возвращении в столичный «Спартак», за который выступал с 2013-го по 2019-й год. 1

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина подала в суд на отца В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина. 15

Авто Новый Toyota Land Cruiser Prado получит вариатор Нынешний Toyota Land Cruiser Prado предлагается с дизелем 2.8 либо 4,0-литровым V6 мощностью 249 лошадиных сил и 381 Нм крутящего момента. 138