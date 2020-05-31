Коронавирус

BFM.ruBFM.ruПесков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
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Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

Вести.Ru03:46

Песков сообщил о потере вкуса и обоняния при заболевании COVID-19

РБК04:24

Песков рассказал о потере обоняния во время заболевания коронавирусом

Известия04:04

Песков рассказал о необычных ощущениях при коронавирусе

Lenta.ru04:39

Песков рассказал о необычных ощущениях от потери обоняния и вкуса при коронавирусе

ТАСС03:42

Песков рассказал о потере обоняния после заболевания коронавирусом

RT на русском03:27

Песков рассказал о своих симптомах COVID-19

РИА Новости03:14
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Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере Икарди

Евро-футбол.ру 07:25
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

REGNUM 01:36
1,2K
Космос

Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Ведомости 10:19
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Политика

Путин объявил День Парада 24 июня нерабочим

Президент подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта 24 июня. Это день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.
Российская газета 29 мая в 13:48
3,3K
Здоровье

Новый «апокалиптический» вирус назван

Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:12
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix

Родной город 08:58
5
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Авто

Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Транспорт

Под Мурманском паводком подтопило железнодорожный мост

REGNUM вчера в 16:47
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
763
Технологии

10 верных способов восстановить Windows при возникновении сбоев

Внезапные сбои в работе операционной системы Windows способны испортить настроение и изрядно потрепать нервы кому угодно.
Сергиевские Куранты 08:57
Футбол

Шахтер — Динамо (Киев) 1:1 (Перерыв)

В двадцать четвёртом туре чемпионата Украины проходит украинское класико – донецкий «Шахтёр» играет против киевского «Динамо».
Евро-футбол.ру 09:29
Общество

Испания намерена продлить режим повышенной готовности в последний раз

Испанские власти собираются в последний раз, до 21 июня, продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса.
Газета.Ru 08:43
1
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
969
Спорт

ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».
Metaratings вчера в 05:53
Общество

Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней

Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры.
Lenta.ru 07:59
7
Политика

Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
127
Общество

В России изменят правила приема в первый класс

Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
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Происшествия

Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 09:38
2
Происшествия

В Нью-Йорке полицейский распылил протестующему в лицо перцовый спрей

РИА Новости 10:27
2
Общество

Соблюдение социальной дистанции в кинотеатрах проверяться не будет

Зрителям рекомендуется приходить на сеанс в маске, рассаживаться в зале с учетом социальной дистанции, если они не живут вместе или не являются членами семьи.
ТАСС 07:16
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9K
Шоу-бизнес

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
9
Футбол

Глушаков договаривается о возвращении в «Спартак»

Как сообщает телеграм-канал Mash, опытный футболист ведет переговоры о возвращении в столичный «Спартак», за который выступал с 2013-го по 2019-й год.
Евро-футбол.ру вчера в 08:40
1
Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском вчера в 11:49
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,5K
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
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Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости вчера в 01:39
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Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado получит вариатор

Нынешний Toyota Land Cruiser Prado предлагается с дизелем 2.8 либо 4,0-литровым V6 мощностью 249 лошадиных сил и 381 Нм крутящего момента.
Motor 29 мая в 10:45
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Армия и оружие

Украинское небо становится площадкой для удара США по России

Новостью дня 29 мая стал скандальный пролет американских бомбардировщиков вблизи границ России.
Взгляд.ру 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
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