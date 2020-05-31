Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.

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