Коронавирус
BFM.ruПесков рассказал о своих симптомах коронавируса
Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
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Экономика
США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет.
Lenta.ru 04:46
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 400 тысяч
Число зараженных коронавирусом в России превысило 400 тысяч.
Эхо Москвы 04:29
Общество
Власти сообщили о последствиях дождей в Москве
В результате непогоды, обрушившейся на Москву, оказались повалены 96 деревьев, также получили повреждения 20 автомобилей, сообщил РБК заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
РБК 05:50
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
РИА Новости 05:27
Авто
В РФ появится штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 02:46
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали потерю озона
Сайт интересных новостей 28 мая в 13:04
Армия и оружие
Русский ответ. Почему американцы не рискнут атаковать Россию
По мнению Кедми, если Вашингтон решит разместить свои военные базы на Тайване, то американцы столкнутся с сопротивлением КНР, поэтому военный конфликт между Вашингтоном и Пекином может развернуться на море.
BaltNews.lt 06:00
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Гаджеты
Глава AMD рассказала об освоении 5-нм техпроцесса и процессорах Zen 4
Компания AMD, вероятно, не планирует в ближайшее время в полной мере переходить на 5-нм процесс. Об этом заявила глава корпорации Лиза Су.
NewInform 03:37
Авто
Идеальный «Запорожец» выставили на продажу за полмиллиона рублей
ЗАЗ-968М 1986 года выпуска с пробегом в 483 километра выставили на продажу на сайте Auto.ru. Цена впечатляет - 500 тысяч рублей.
Российская газета 03:06
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 04:48
Политика
СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7
Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 04:03
Общество
За сутки в России подтверждено 9268 случаев COVID-19 в 84 субъектах
За сутки в России подтверждено 9268 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:35
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Forbes 29 мая в 11:24
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА 29 мая в 05:25
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Гаджеты
Apple решила, что слишком дёшево продаёт дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13. Теперь цена выросла вдвое
Похоже, в Apple решили, что сделали оперативную память для нового MacBook Pro 13 слишком дешёвой.
iXBT.com 06:04
Здоровье
Американский ученый предупредил о новом «апокалиптическом» вирусе
Mockva.ru вчера в 19:19
Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов
В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
Газета.Ru 01:37
Космос
Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе
Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.
Тюменская область сегодня 03:55
Здоровье
136 новых случаев коронавируса выявлено в Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:36
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 31 мая
К 31 мая число инфицированных коронавирусом в Тульской области увеличилось до 3 855 человек (+104 новых случая).
Тульская пресса 04:21