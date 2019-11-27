Политика

ФАНФАНПесков рассказал о телефонном разговоре Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, приблизились ли лидер РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский к компромиссному решению по газу во время телефонного разговора, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Зеленского

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Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
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В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
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Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Дмитрий Песков
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации - пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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