Коронавирус
RT на русскомПесков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента
Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента. Во вторник сдали тест на коронавирус журналисты, которые планируют освещать деятельность президента в Крыму 18 марта. Песков объяснил РИА Новости это мерами предосторожности.РИА Новостивчера в 23:02
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