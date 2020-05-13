Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЗаразившийся коронавирусом Песков описал болезнь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
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с чего всё началось

Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью

Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.
Коммерсантъ12:18

Подробнее о событии

Песков рассказал о самочувствии после госпитализации из-за коронавируса

Ведомости13:40

Песков рассказал о двухсторонней пневмонии и лечении коронавирусной инфекции

Znak.com13:04

Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией

ТАСС13:28

Песков рассказал, как заболел коронавирусом

РИА Новости13:18

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском13:28

Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь

Lenta.ru13:00

Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью

Коммерсантъ12:18
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество

Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору

Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
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Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей

Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
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Футбол

Более 400 фанатских объединений выступили против возобновления сезона

Фанатские группировки европейских клубов объединились для подписания письма против возобновления чемпионатов во время пандемии коронавируса.
ProstoProSport 13:45
Общество

В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 03:21
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
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Политика

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
775
Политика

Песков заявил, что больше месяца не контактировал лично с Путиным

Москва, 13 мая 2020, 20:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сдавший положительный тест на коронавирус, заявил, что больше месяца не имел личных контактов с Владимиром Путиным.
REGNUM 13:30
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Здоровье

В Ростовской области не выполнили условия для выхода из самоизоляции

Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, что в Ростовской области абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи.
Бизнес-газета 12:22
27
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
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Экономика

Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии

Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
19
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru 01:16
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня 02:26
105
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
6
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
4K
Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
21
Кино

«Новые мутанты» выйдут в прокат 28 августа

Игромания.ру 13:31
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 13:50
Политика

Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде

Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.
РИА Новости 13:21
Общество

Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая

Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
32
Музыка

Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»

Live24 вчера в 07:50
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет

Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет Дочери Ксении Бородиной покрасили волосы.
Экспресс газета 05:36
5
Армия и оружие

Украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня в ДНР

ИА Красная Весна 03:59
4
Гаджеты

Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценили в 900-1100 долларов

Сетевые инсайдеры уверяют, что новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold поступит на рынок по цене 900-1100 долларов США.
Актуальные Новости вчера в 02:53
2
Шоу-бизнес

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 01:57
10
Как работают Яндекс.Новости?
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