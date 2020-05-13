Коронавирус
RT на русскомПесков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
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с чего всё началось
Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.Коммерсантъ12:18
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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
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Коммерсантъ 16:57
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Коммерсантъ вчера в 08:01
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В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
РИА Новости 16:45
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Дума предупредила о риске психических расстройств после самоизоляции
«Жизнь после коронавируса может быть осложнена рядом психических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства», – сказал Менделевич.
Evo-rus.com 15:47
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Армия и оружие
Hot Cars составило список самых устрашающих военных кораблей
Обозреватель издания Hot Cars составил список кораблей, которые, по его мнению, не имеют себе равных в своей устрашающей мощи.
ПолитРоссия вчера в 10:14
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Алексей Леонков предупредил о силовой атаке спутников SpaceX
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Армия и оружие
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Известия вчера в 18:36
Авто
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В Toyota рассказали о возможных последствиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса: продажи в 2020 году обрушатся до рекордно низкой отметки, а прибыль сократится на 80 процентов.
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Армия и оружие
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Discover24 11 мая в 03:04
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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
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Ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000 появились в России
С некоторой задержкой относительно первоначального плана ноутбуки на базе новых процессоров AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 2 начали появляться в магазинах.
3DNews вчера в 13:19
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
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Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
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Армия и оружие
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Pravda.Ru 07:12
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Интерфакс 17:10