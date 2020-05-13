Коронавирус
RT на русскомПесков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
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с чего всё началось
Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.Коммерсантъвчера в 12:18
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Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Здоровье
Тысяча кировских врачей получила доплаты за коронавирус
Тысяча кировских врачей получила доплаты за коронавирус.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 01:06
Общество
Сбербанк продлевает обслуживание карт с истекшим сроком
Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек в марте 2020 года. Но по ним будет доступно ограниченное число операций.
Вести.Ru вчера в 18:23
Интернет
24 000 приложений из Google Play подвергли риску данные пользователей
24 000 приложений, которые затрагивает проблема, были загружены более чем 4,22 миллиарда раз, так что масштабы проблемы поистине колоссальны.
3DNews вчера в 12:00
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
Происшествия
Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика
Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК вчера в 11:12
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Общество
В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса
В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире вчера в 05:09
Общество
Комаровский назвал продукт для профилактики коронавируса
Именно поэтому врач и телеведущий посоветовал употреблять в пищу хрен, который «вышибает слезу».
URA.Ru вчера в 20:50
Общество
В России отменили экзамены у девятиклассников и перенесли ЕГЭ
Сроки проведения ЕГЭ Минпросвещения перенесло с 8 июня на более поздний период. Окончательные даты сообщат в ближайшее время.
Официальный сайт Череповца вчера в 09:28
Политика
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости вчера в 15:10
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 17:47
Здоровье
Стрелюхин заявил о готовности региона к ухудшению ситуации с Covid-19
Стрелюхин высоко оценил готовность региона к распространению коронавируса, сказав, что область превысила поставленные ей нормативы.
Четвертая Власть вчера в 12:30
Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 17:10
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Гаджеты
Новый гибкий Samsung Galaxy Fold по цене обычного смартфона
iXBT.com 11 мая в 11:24
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Победа возобновляет полеты по России с 1 июня
Как уточнили в пресс-службе перевозчика, поэтапное возобновление полетов, как и планировалось, начнется с 1 июня.
Travel Russian News вчера в 04:52
Общество
Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° вчера в 11:17
Происшествия
В Летке сняли режим чрезвычайной ситуации
Сегодня в зале заседаний администрации муниципального района «Прилузский» состоялась комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством Елены Нестерюк, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
ИА БНК 12 мая в 04:45
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
Кофе впервые обогнал чай по популярности в России
В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).
РБК 00:00
Политика
На Украине рассказали о новом обмане со стороны МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) снова обдурил Киев, поменяв правила выдачи нового кредита, заявил 13 мая депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадин Рабинович.
Известия 00:13