Коронавирус
РИА НовостиПесков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом. По словам представителя Кремля, ранее у одного из его коллег обнаружили COVID-19, поэтому с начала мая Песков сидел дома. У него стала расти температура, сопровождавшаяся ломотой в теле.
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с чего всё началось
Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.Коммерсантъвчера в 12:18
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Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на торгах
Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
Газета.Ru 01:40
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Чубайс раскрыл становой хребет России
Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Армия и оружие
Украина сообщила об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия
Штаб Операции Объединенных сил Украины (ООС) сообщил об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия, передают «Українські Новини».
Lenta.ru вчера в 02:21
Футбол
«Матч ТВ» покажет три игры ближайшего тура немецкой Бундеслиги
Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире три из девяти матчей 26 тура немецкой Бундеслиги.
Спорт день за днем 12 мая в 09:57
Общество
Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей
Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
РБК 01:00
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Третья жена Башарова рассказала, как он над ней измывался и даже душил
Вести.Ru вчера в 11:33
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Политика
Путин объявил о завершении «нерабочих дней»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что общефедеральный режим нерабочих дней заканчивается в стране 12 мая 2020 года.
Политсовет 11 мая в 09:35
Происшествия
Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги
Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково.
Lenta.ru вчера в 10:30
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:36
Экономика
Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 17:33
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории.
Piter.tv 12 мая в 09:29
Шоу-бизнес
Джиган рассказал Тимати о своем лечении
Эфир получился очень откровенным. Тимати сказал, что лечение пошло Джигану на пользу.
Bimru.ru вчера в 23:54
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Гаджеты
Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов
Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов. В прошедшем квартале компания реализовала рекордно мало смартфонов Xperia.
Ferra вчера в 07:51
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса
По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы вчера в 22:24