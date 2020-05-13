Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом. По словам представителя Кремля, ранее у одного из его коллег обнаружили COVID-19, поэтому с начала мая Песков сидел дома. У него стала расти температура, сопровождавшаяся ломотой в теле.

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