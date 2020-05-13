Коронавирус
RT на русскомПесков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
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с чего всё началось
Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.Коммерсантъ12:18
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