Политика

ИзвестияИзвестияПесков рассказал о трудоустройстве бывших членов правительства России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что все бывшие члены российского правительства устроились на новую работу. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 2 февраля.
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Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены

ТАСС07:39

Песков: все бывшие члены правительства трудоустроены

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Все бывшие министры трудоустроены

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URA.Ru06:42

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РИА Новости06:33

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Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РБК07:05
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