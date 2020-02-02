Политика
ИзвестияПесков рассказал о трудоустройстве бывших членов правительства России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что все бывшие члены российского правительства устроились на новую работу. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 2 февраля.
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Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Транспорт
Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем
Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.
Футбол
Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Мальмё» в контрольном матче
Игры
CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077
Джон Мамайс из CD Projekt RED заявил, что создатели Cyberpunk 2077 решили отказаться от разработки VR-версии игры.
Наука
В Италии ученые изолировали коронавирус
В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.
Происшествия
В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих
Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
Политика
Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА "Новости".
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Авто
Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД
Прежний госномер на подержанных автомобилях теперь сохраняется только если автомобиль зарегистрирован в том же регионе, где продается.
Гаджеты
Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS
Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Баскетбол
«Химки» обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ, у Шведа дабл-дабл
Подмосковные «Химки» на выезде переиграли УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца
Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Происшествия
Полиция сообщила о муляже бомбы на теле лондонского террориста
Установлена ли его личность, не уточняется. Злоумышленник напал на прохожих на юге Лондона, два человека получили ножевые ранения.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.