Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПесков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

«Уже все трудоустроены», - сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров. 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
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Песков заявил, что все бывшие члены правительства уже трудоустроены

РИА Новости06:33

Песков рассказал о трудоустройстве бывших членов правительства России

Известия06:54

Песков рассказал о трудоустройстве бывших министров

Российская газета06:53

Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РБК07:05

Все члены правительства Медведева нашли новую работу

Lenta.ru06:32

В Кремле сообщили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Интерфакс06:21

Все бывшие министры трудоустроены

Вести.Ru05:48
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Политика

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
ТАСС 06:24
Футбол

Аллегри отказался возглавить «Барселону»

Экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мог возглавить «Барселону» по ходу текущего сезона.
Metaratings 07:11
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Игры

В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games

Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.
Astera вчера в 13:26
Происшествия

Три человека погибли в двойной аварии во Владимирской области

На месте ДТП погибли три человека – два пассажира "девятки" и водитель грузовика, первым попавший в аварию.
Вести.Ru 03:09
Здоровье

Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом

Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:17
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца

Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
OAnews 06:17
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
Политика

2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор

Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Газета.Ru 04:32
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество

Познер поделился мнением о том, как в России «едят детей»

News.ru вчера в 22:01
Политика

Песков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН

Некоторое положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не совсем соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН, это «видно невооруженным глазом».
РБК 06:53
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК 04:51
Здоровье

В России выявили первых зараженных коронавирусом

Оба являются гражданами Китая. о первых случаях заболевания в России сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
МордовМедиа 31 января в 08:34
Политика

Британские дипломаты сторонятся европейских коллег

Как стало известно, глава МИД Великобритании Доминик Рааб разослал инструкцию членам британских дипмиссий в ЕС, в которой говорится, что они должны «занять позицию представителей независимой, уверенной в себе страны» и «садиться отдельно» от европейских дипломатов на всех международных встречах, при этом Рааб подчеркнул, что «мы не допускаем, чтобы ЕС не позволило нам высказываться», сообщает ST.
Журналистская правда 05:32
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Происшествия

В Новосибирске задержан организатор вечеринки, где рухнула кровля

По данным Следкома, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.
РБК Новосибирск 05:25
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Шоу-бизнес

Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Популярная в 1990-х - начале 2000-х годов телеведущая Елена Ханга сообщила, что уже вышла на пенсию и получает положенные ежемесячные выплаты.
Московский Комсомолец 05:36
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Политика

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Lenta.ru вчера в 19:32
Общество

В Волгограде на Мамаевом кургане почтили память защитников Сталинграда

Участники мероприятия отдали дань памяти защитникам Отечества в Зале воинской славы, возложили цветы и венки к Вечному огню, могиле маршала Василия Чуйкова, к малой братской могиле.
Волгоградская правда 03:10
Общество

Граждане Китая начали покидать Приморский край на спецавтобусах

Специальные автобусы, организованные в связи с ограничением грузопассажирского сообщения между Россией и Китаем, в воскресенье вывезли с территории Приморья в КНР 66 граждан этой страны, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 04:34
Киберспорт

В Dota 2 обнаружили чит, блокирующий появление крипов

Dota2.ru 07:00
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 31 января в 06:56
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
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