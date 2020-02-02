Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об устройстве на работу всех бывших членов Правительства РФ. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин во время встречи с бывшими членами Правительства РФ поблагодарил их за вклад в развитие страны.

Песков рассказал о трудоустройстве всех бывших членов Правительства РФ

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