Политика

iReactoriReactorПесков рассказал о трудоустройстве всех бывших членов Правительства РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об устройстве на работу всех бывших членов Правительства РФ. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин во время встречи с бывшими членами Правительства РФ поблагодарил их за вклад в развитие страны.
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Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены

ТАСС07:39

В Кремле сообщили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Интерфакс06:21

Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РБК07:05

Кремль: все бывшие члены правительства РФ нашли новую работу

URA.Ru06:42

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РИА Новости06:33

Песков: все бывшие члены правительства трудоустроены

Коммерсантъ07:07

Все бывшие министры трудоустроены

Вести.Ru05:48
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Общество

Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 11:05
Шоу-бизнес

Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Pravda.Ru 09:25
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 08:40
Футбол

Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

Нападающий ПСЖ Неймар получил желтую карточку за издевательский финт против соперника в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
РБК 10:55
Авто

АвтоВАЗ готовится к производству новой Lada Granta

По словам автора поста, в период корпоративного отпуска (с 27 июля по 13 августа 2020 года) часть оборудования для производства комплектующих LADA Vesta перенесут с завода в Тольятти на завод в Ижевск, а на освободившейся площади установят сварочные линии для производства шасси новой LADA Granta.
Автоновости дня 03:50
Происшествия

Полиция назвала число пострадавших при теракте в Лондоне

Ранее СМИ передавали о трёх пострадавших. По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения.
RT на русском 11:20
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru 30 января в 23:09
Политика

Песков заявил о несоответствии «сделки века» резолюции СБ ООН

Дональд Трамп 28 января представил 180-страничный план по «сделке века».
ТК Звезда 07:05
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета вчера в 14:48
Шоу-бизнес

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

Израиль не пустил в страну прибывших из России китайцев

Власти Израиля отказались пустить на территорию прибывших из России 35 граждан КНР из-за опасения распространения коронавируса, передает израильский портал "Вести".
Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Актуальные Новости 10:35
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 31 января в 20:16
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета вчера в 08:39
Армия и оружие

National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков» для США

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости 10:58
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Общество

Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей

РИА Новости 10:33
Происшествия

Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики

Газета.Ru 10:27
Биатлон

Шевченко завоевала золото в пасьюте на юниорском ЧМ по биатлону

Россиянка Анастасия Шевченко заняла первое место в гонке преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде.
RT на русском 10:21
Шоу-бизнес

Собчак спровоцировала очередной скандал в российском шоу-бизнесе

ФАН 12:53
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском вчера в 15:54
Армия и оружие

Боевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии

Экстремисты запустили беспилотные летальные аппараты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Российская газета 12:19
Экономика

ФАС увидела риски в расширении бизнеса издательства «Просвещение»

Приобретение «Просвещением» новых издательств может привести к ограничению и даже устранению конкуренции на рынке школьных учебников, констатирует в своем предписании ФАС.
РБК 31 января в 04:53
Политика

Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
РИА Новости 10:54
Футбол

Льорис отразил пенальти в матче с «Манчестер Сити»

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не реализовал 11-метровый в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 0:0, перерыв).
Чемпионат 12:33
Футбол

Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Газета.Ru 09:08
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