Политика
iReactorПесков рассказал о трудоустройстве всех бывших членов Правительства РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об устройстве на работу всех бывших членов Правительства РФ. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин во время встречи с бывшими членами Правительства РФ поблагодарил их за вклад в развитие страны.
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Футбол
Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»
Нападающий ПСЖ Неймар получил желтую карточку за издевательский финт против соперника в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
Авто
АвтоВАЗ готовится к производству новой Lada Granta
По словам автора поста, в период корпоративного отпуска (с 27 июля по 13 августа 2020 года) часть оборудования для производства комплектующих LADA Vesta перенесут с завода в Тольятти на завод в Ижевск, а на освободившейся площади установят сварочные линии для производства шасси новой LADA Granta.
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших при теракте в Лондоне
Ранее СМИ передавали о трёх пострадавших. По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Политика
Песков заявил о несоответствии «сделки века» резолюции СБ ООН
Дональд Трамп 28 января представил 180-страничный план по «сделке века».
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Происшествия
Израиль не пустил в страну прибывших из России китайцев
Власти Израиля отказались пустить на территорию прибывших из России 35 граждан КНР из-за опасения распространения коронавируса, передает израильский портал "Вести".
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков» для США
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Биатлон
Шевченко завоевала золото в пасьюте на юниорском ЧМ по биатлону
Россиянка Анастасия Шевченко заняла первое место в гонке преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Армия и оружие
Боевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии
Экстремисты запустили беспилотные летальные аппараты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Экономика
ФАС увидела риски в расширении бизнеса издательства «Просвещение»
Приобретение «Просвещением» новых издательств может привести к ограничению и даже устранению конкуренции на рынке школьных учебников, констатирует в своем предписании ФАС.
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Футбол
Льорис отразил пенальти в матче с «Манчестер Сити»
Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не реализовал 11-метровый в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 0:0, перерыв).
Футбол
Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.