Политика
REGNUMПесков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова. Об этом сообщил 11 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика
Патрушев: Россия усилит борьбу с терроризмом на дальних рубежах
«По нашим оценкам, приоритетное внимание следует сосредоточить на сохранении и укреплении конституционного строя, суверенитета, независимости, территориальной целостности России в условиях применения против нашей страны гибридных методов», – отметил Патрушев.
МИР 24 11:02
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 09:06
Происшествия
СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:18
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 00:42
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
На совещании с членами правительства в Кремле Владимир Путин попросил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова рассказать, как идет эксперимент по налогу на профессиональный доход.
Российская газета 04:52
Происшествия
Обвиняемый во взятках экс-глава ЦСКА попытался сбежать из-под стражи
По словам следователя, 30 октября экс-начальник Главного управления воспитательной работы ВС РФ (ГУРЛС) и бывший глава ЦСКА Барышев пытался сбежать из следственного изолятора, в котором должен был находиться до 14 ноября.
Известия 10:22
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
РБК 10:24
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется высоким спросом
Кросс-вэн Renault Triber дебютировал в начале лета и предлагается на индийском рынке уже два месяца.
Tvoe-avto.com 08 ноября в 14:52
Гаджеты
В России стартовала продажа новых смартфонов Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A
Китайская компания Xiaomi официально начала продажу в России двух новых смартфонов – Redmi 8 и Redmi 8A, цены которых порадуют покупателей.
Экономика сегодня 03:52
Авто
Lexus озвучил дату премьеры первого электрокара
Мировая премьера первого полностью электрического автомобиля премиум-бренда, являющегося продолжением линейки электрифицированных автомобилей, способным удовлетворить растущий спрос китайцев и европейцев, состоится в китайском Гуанчжоу, который откроет свои двери 22 ноября.
32CARS.ru 03:23
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
RT на русском 10:11
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Происшествия
СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова
Rambler News Service 11:01
Экономика
Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Ведомости 07:35
Политика
Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате»
Возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года есть, но конкретные даты пока не обсуждались, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 08:05
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Наука
Создана самая маленькая в мире снежинка
Московский Комсомолец 07:30
Происшествия
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Газета.Ru 01:37
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров
Спорт-Экспресс вчера в 13:16
Здоровье
Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени
Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
Вечерний курьер 04:44
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс 04:30
Политика
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
РИА Новости 09:21
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Армия и оружие
Патрушев прокомментировал возможный выход США из ДОН
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход Соединённых Штатов из ДРСМД, а также возможный выход США из Договора по открытому небу.
RT на русском 11:07
Армия и оружие
ВГТРК опровергла данные СМИ об обстреле своих журналистов в ДНР
Съемочная группа телеканала "Россия 24" не попадала под обстрел в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
РИА Новости 09:19