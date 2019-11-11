Политика
REGNUMПесков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова. Об этом сообщил 11 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Политика
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке.
ТК Звезда вчера в 16:37
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Культура
Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции
Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
РИА Новости 09:18
Экономика
В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов
Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.
REGNUM 05:41
Недвижимость
В Москве наметился дефицит жилья бизнес-класса
"По итогам третьего квартала 2019 года на первичном рынке жилья бизнес-класса Москвы на продажу было выставлено 12,8 тыс. лотов общей площадью более 1,02 млн кв.м. За последний квартал объем предложения сократился на 8%, в годовой динамике - на 15%, а с начала 2018 года количество квартир и апартаментов в продаже уменьшилось почти на треть", - говорится в сообщении.
Интерфакс 01:12
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Звезду шоу «Голос» затравили за рукопожатие со Шнуровым
Звезду шоу «Голос» уроженку Ингушетии Рагду Ханиеву раскритиковали за рукопожатие с наставником Сергеем Шнуровым.
URA.Ru 08:39
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Общество
Сибирь накроют аномальные морозы
По словам Вильфанда, в связи со сложившимися погодными условиями будет выпущено штормовое предупреждение об аномально низкой температуре.
ТК Звезда 03:30
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество
Instagram запретил своим платным видеоблогерам говорить о выборах
Договоры с платными видеоблогерами могут достигать сумм в десятки тысяч долларов.
Газета.Ru 08:44
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 09 ноября в 17:33
Кино
Американские зрители назвали лучший фильм 2019 года
RuNews24.ru 08:55
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Общество
Глушаков подал против бывшей жены иск на 203 млн
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков подал иск против бывшей супруги Дарьи.
Газета.Ru 08:28
Общество
Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
RT на русском 06:38
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Политика
Горбачев назвал виновников распада СССР
Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.
РЕН ТВ 09 ноября в 09:17
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс 04:30
Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30