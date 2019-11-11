Политика

REGNUMREGNUMПесков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова. Об этом сообщил 11 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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