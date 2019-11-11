Политика

REGNUMREGNUMПесков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

При назначении Попова не было найдено никаких нарушений, отметил Песков. Он напомнил, что подобных случаях проверка бывает очень тщательной, в том числе и в отношении имущества.
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Планы США выйти из Договора по открытому небу снижают порог применения ядерного оружия и кратно увеличивают риски для всего мира, прогнозирует секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
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В 2009 году Александр Мишарин стал губернатором Свердловской области, но покинул пост в 2012 году после громкой аварии.
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Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
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Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
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