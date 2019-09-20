Политика

РамблерРамблерПесков рассказал о выходных Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства обычно не бывает полностью свободных выходных, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК. Однако при малейшей возможности Владимир Путин старается посвятить время родным и близким, а также занятиям спортом.
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с чего всё началось

Песков рассказал, как Путин проводит свободное время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, чем Владимир Путин занимается, когда у него появляется свободное время. Песков отметил, что полноценных выходных у главы государства не бывает.
РИА Новости07:08

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Песков рассказал, чем занимается Путин в свободное время

ТАСС07:24

Песков заявил об отсутствии полноформатных выходных у Путина

RT на русском07:38

В Кремле сообщили о рабочем графике Путина по выходным

РБК07:29

Пресс-секретарь Путина рассказал «URA.RU», как президент проводит выходные

URA.Ru07:44

Песков заявил об отсутствии у Путина полноценных выходных

Интерфакс07:17

Песков рассказал, как Путин проводит свободное время

РИА Новости07:08

Песков: У Путина не бывает полноценных выходных

РЕН ТВ07:08
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Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
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В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Спорт

Девять российских легкоатлетов подали в суд на главу РУСАДА

Девять российских спортсменов подали в суд на главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса из-за интервью функционера французскому изданию L'Equipe, в котором он обвинил атлетов из Чувашии в незаконных переливаниях крови.
ProstoProSport 06:14
Происшествия

В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Общество

В Москве открылся международный фестиваль «Круг света»

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Организатор DDoS-атак на серверы WoW Classic и Overwatch арестован

Игромания.ру 12:31
Футбол

Футболисты «Уфы» победили «Спартак» благодаря автоголу

Аргументы и Факты - Уфа 13:09
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

Российская газета 11:33
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Армия и оружие

Минобороны заявило о защищенности Калининграда от атак США

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
РИА Новости 07:31
Политика

Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении

Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении.
РБК 13:30
Киберспорт

GuardiaN вернулся в Natus Vincere

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о подписании Ладислава GuardiaN Ковача в состав по CS: GO.
Sportbox.RU 13:37
Происшествия

Суд Киева избрал меру пресечения «захватчику» моста

Суд поместил подозреваемого под стражу на срок 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. гривен или около $11,5 тыс. В случае выхода под залог, подсудимый Алексей Белько будет обязан являться к следователю, прокурору и в суд, а также носить электронное средство контроля и сообщать о смене места жительства.
REGNUM 11:41
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Коммерсантъ 13:35
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

РБК 10:35
Автоспорт

Хэмилтон выиграл вторую свободную практику на Гран-при Сингапура

Британский пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат на второй свободной практике на Гран-при Сингапура в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1».
Нева Спорт 11:27
Политика

Песков прокомментировал упрощение визового режима Белоруссии с ЕС

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об упрощении визового режима со странами Евросоюза.
Известия 07:48
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Армия и оружие

Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35

Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Игры

Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5

Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Политика

ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ

Объединенная авиастроительная корпорация предложила турецким авиакомпаниям купить российские лайнеры МС-21 и Sukhoi SuperJet.
DP.RU вчера в 12:51
Энергетика

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ

В общей сложности выявляемость опухоли мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. человек, или около 34 тыс. ежегодно.
Профиль 17 сентября в 05:34
Происшествия

В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Политика

В Вашингтоне рассказали о встречах Трампа на полях Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп на полях генассамблеи ООН встретится с лидерами ряда стран, в частности, Украины, Южной Кореи, Великобритании и Японии, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
РИА Новости 14:28
Религия

В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Происшествия

Зарезавшего одноклассника московского школьника задержали спустя 13 лет

В Польше задержан уроженец Грузии Бесик Кочалидзе, который в 2006 году на уроке физкультуры в московской школе зарезал своего одноклассника.
Lenta.ru 11:42
Политика

Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский

«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру 08:01
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