Политика
РамблерПесков рассказал о выходных Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства обычно не бывает полностью свободных выходных, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК. Однако при малейшей возможности Владимир Путин старается посвятить время родным и близким, а также занятиям спортом.
Читать в источнике
Оценить154
с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, чем Владимир Путин занимается, когда у него появляется свободное время. Песков отметил, что полноценных выходных у главы государства не бывает.РИА Новости07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Спорт
Девять российских легкоатлетов подали в суд на главу РУСАДА
Девять российских спортсменов подали в суд на главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса из-за интервью функционера французскому изданию L'Equipe, в котором он обвинил атлетов из Чувашии в незаконных переливаниях крови.
ProstoProSport 06:14
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Общество
В Москве открылся международный фестиваль «Круг света»
RT на русском 13:38
Игры
Организатор DDoS-атак на серверы WoW Classic и Overwatch арестован
Игромания.ру 12:31
Футбол
Футболисты «Уфы» победили «Спартак» благодаря автоголу
Аргументы и Факты - Уфа 13:09
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 11:33
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от атак США
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
РИА Новости 07:31
Политика
Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении.
РБК 13:30
Киберспорт
GuardiaN вернулся в Natus Vincere
Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о подписании Ладислава GuardiaN Ковача в состав по CS: GO.
Sportbox.RU 13:37
Происшествия
Суд Киева избрал меру пресечения «захватчику» моста
Суд поместил подозреваемого под стражу на срок 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. гривен или около $11,5 тыс. В случае выхода под залог, подсудимый Алексей Белько будет обязан являться к следователю, прокурору и в суд, а также носить электронное средство контроля и сообщать о смене места жительства.
REGNUM 11:41
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Коммерсантъ 13:35
Автоспорт
Хэмилтон выиграл вторую свободную практику на Гран-при Сингапура
Британский пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат на второй свободной практике на Гран-при Сингапура в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1».
Нева Спорт 11:27
Политика
Песков прокомментировал упрощение визового режима Белоруссии с ЕС
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об упрощении визового режима со странами Евросоюза.
Известия 07:48
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Политика
ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ
Объединенная авиастроительная корпорация предложила турецким авиакомпаниям купить российские лайнеры МС-21 и Sukhoi SuperJet.
DP.RU вчера в 12:51
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ
В общей сложности выявляемость опухоли мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. человек, или около 34 тыс. ежегодно.
Профиль 17 сентября в 05:34
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Политика
В Вашингтоне рассказали о встречах Трампа на полях Генассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп на полях генассамблеи ООН встретится с лидерами ряда стран, в частности, Украины, Южной Кореи, Великобритании и Японии, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
РИА Новости 14:28
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Происшествия
Зарезавшего одноклассника московского школьника задержали спустя 13 лет
В Польше задержан уроженец Грузии Бесик Кочалидзе, который в 2006 году на уроке физкультуры в московской школе зарезал своего одноклассника.
Lenta.ru 11:42
Политика
Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский
«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру 08:01