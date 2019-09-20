Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, чем Владимир Путин занимается, когда у него появляется свободное время. Песков отметил, что полноценных выходных у главы государства не бывает.

с чего всё началось

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней. Об этом на брифинге в пятницу, 20 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Политика Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.

Политика Все главы городов и районов Крыма подали в отставку В среду, 18 сентября, все главы муниципалитетов Крыма написали заявления о сложении полномочий.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Шоу-бизнес Деми Мур практиковала групповой секс с Эштоном Катчером Актриса не смогла смириться с изменами мужа Звезда картин "Привидение" и "Стриптиз" Деми Мур недавно выпустила автобиографическую книгу.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Футбол Украинский журналист: здесь Кононову не простили бы футболки с Путиным Украинский журналист Игорь Бурбас поделился мнением о возможном приглашении главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова в киевское «Динамо».

Гаджеты Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10 Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.

Политика На Украине допустили возможность закупки газа в России Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Армия и оружие Колонна российской военной техники напугала украинцев Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.

Политика Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Происшествия Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Армия и оружие Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Политика МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» Министерство иностранных дел Украины дало согласие на «формулу Штайнмайера», которая предполагает наделение Донбасса особым статусом в составе Украины.