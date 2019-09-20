Политика

ИзвестияИзвестияПесков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней. Об этом на брифинге в пятницу, 20 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Песков рассказал, как Путин проводит свободное время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, чем Владимир Путин занимается, когда у него появляется свободное время. Песков отметил, что полноценных выходных у главы государства не бывает.
РИА Новости07:08

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Пресс-секретарь Путина рассказал «URA.RU», как президент проводит выходные

URA.Ru07:44

Песков заявил об отсутствии полноформатных выходных у Путина

RT на русском07:38

Песков: У Путина не бывает полноценных выходных

РЕН ТВ07:08

Песков рассказал, чем занимается Путин в свободное время

ТАСС07:24

Песков заявил об отсутствии у Путина полноценных выходных

Интерфакс07:17

Песков рассказал, как Путин проводит свободное время

РИА Новости07:08

В Кремле сообщили о рабочем графике Путина по выходным

РБК07:29
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Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

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В Москве стартовала продажа нового iPhone

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Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
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Море огня: работу батареи «Солнцепеков» сняли на видео

Российская газета 08:44
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В среду, 18 сентября, все главы муниципалитетов Крыма написали заявления о сложении полномочий.
КП - Крым 18 сентября в 10:33
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Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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Актриса не смогла смириться с изменами мужа Звезда картин "Привидение" и "Стриптиз" Деми Мур недавно выпустила автобиографическую книгу.
WomanHit.ru 11:17
Происшествия

Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

Известия 10:27
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Происшествия

На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ru 09:09
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Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

РИА Новости 10:16
Футбол

Украинский журналист: здесь Кононову не простили бы футболки с Путиным

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился мнением о возможном приглашении главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова в киевское «Динамо».
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Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10

Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.
Вечерний курьер 08:20
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
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Политика

Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ

По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.
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Армия и оружие

Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО

О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
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Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
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Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Министерство иностранных дел Украины дало согласие на «формулу Штайнмайера», которая предполагает наделение Донбасса особым статусом в составе Украины.
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Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

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