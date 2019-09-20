Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, чем Владимир Путин занимается, когда у него появляется свободное время. Песков отметил, что полноценных выходных у главы государства не бывает.

с чего всё началось

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней. Об этом на брифинге в пятницу, 20 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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