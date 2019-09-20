Политика

ИзвестияИзвестияПесков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней. Об этом на брифинге в пятницу, 20 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков рассказал, как Путин проводит свободное время

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что у президента РФ Владимира Путина не бывает полноценных выходных, а в свободное время он отдыхает, занимается спортом и встречается с родными и близкими.
РИА Новости07:08

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Песков рассказал, чем занимается Путин в свободное время

ТАСС07:24

Песков заявил, что у Путина нет полноценных выходных

Московский Комсомолец07:34

В Кремле сообщили о рабочем графике Путина по выходным

РБК07:29

Песков заявил об отсутствии полноформатных выходных у Путина

RT на русском07:38

Песков заявил об отсутствии у Путина полноценных выходных

Интерфакс07:17

Песков рассказал, как Путин проводит свободное время

РИА Новости07:08

Песков: У Путина не бывает полноценных выходных

РЕН ТВ07:08
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Отец облитых горячим маслом детей в Турции рассказал об инциденте

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Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле

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Бирюков анонсировал досрочную подачу отопления в соцучреждения Москвы

Подача тепла в социальные учреждения Москвы начнется досрочно. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков в пятницу, 20 сентября.
Известия 08:24
Происшествия

В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи

В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
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Футбол

Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»

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PolitOnLine.Ru 06:52
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Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Армия и оружие

Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле

Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Северного флота.
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Умерла известная оперная певица Ирина Богачева

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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

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Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

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Главой Крыма переизбран Аксенов

На место главы Крыма претендовали помимо господина Аксенова первый секретарь Крымского республиканской комитета КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.
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Президент России 19 сентября выступил с восьмиминутной речью на Форуме оружейников в Ижевске.
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Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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США рассматривают три варианта развития событий по Ирану

Исследовательская служба Конгресса США представила три возможных варианта развития событий вокруг ситуации с Ираном.
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Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha

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