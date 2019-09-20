Политика
ИзвестияПесков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней. Об этом на брифинге в пятницу, 20 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что у президента РФ Владимира Путина не бывает полноценных выходных, а в свободное время он отдыхает, занимается спортом и встречается с родными и близкими.РИА Новости07:08
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