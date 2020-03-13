"Все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний - все делается", - заверил представитель Кремля. Отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин анализ на коронавирус, Песков заявил, что не располагает такой информацией.

с чего всё началось

Для защиты Владимира Путина от болезней делается все, что нужно. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о тесте президента России на коронавирус, передает его слова "РИА Новости". Официальный представитель Кремля пояснил, что "президентская медицина – это отдельное измерение".

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

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