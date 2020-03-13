Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВПесков рассказал о защите Путина от коронавируса

Для защиты Владимира Путина от болезней делается все, что нужно. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о тесте президента России на коронавирус, передает его слова "РИА Новости". Официальный представитель Кремля пояснил, что "президентская медицина – это отдельное измерение".
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с чего всё началось

Песков: президент работает «на полную катушку», несмотря на ситуацию с коронавирусом

"Все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний - все делается", - заверил представитель Кремля. Отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин анализ на коронавирус, Песков заявил, что не располагает такой информацией.
ТАСС06:38

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В Кремле заявили о работе Путина «на полную катушку»

РБК06:56

Песков: президент работает «на полную катушку», несмотря на ситуацию с коронавирусом

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Представитель президента РФ ответил на вопрос, сдавал ли Путин тест на коронавирус

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Песков ответил, сдавал ли Путин тест на коронавирус

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Песков: в Кремле обеспокоены ситуацией с коронавирусом

Ведомости05:55

Песков: для обеспечения защиты Путина от коронавируса делается все необходимое

Интерфакс - Россия05:44

В Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Lenta.ru05:53
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