Коронавирус

РБКРБКПесков заявил о соблюдении Путиным социальной дистанции

В условиях пандемии президент России Владимир Путин соблюдает социальную дистанцию в 1,5 м при общении с помощниками и посетителями. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «АиФ».
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с чего всё началось

Дмитрий Песков: «Главное сейчас — спасти как можно больше жизней»

На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?
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Песков: Путин минимизировал очные контакты и старается соблюдать социальную дистанцию

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Песков заявил о соблюдении Путиным социальной дистанции

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Песков рассказал о местонахождении Путина в период самоизоляции

Аргументы и Факты00:15
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Здоровье

В НИИ ОММ удивились решению правительства о перепрофилировании коек

В самом НИИ ОММ, которое пока работает в штатном режиме, удивились решению федеральных властей.
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

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Общество

Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
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Политика

Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории

Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
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Гаджеты

GALAX представила розовую видеокарту GeForce RTX 2070 Super EX

В ассортименте GALAX появился графический ускоритель GeForce RTX 2070 Super EX (1-Click OC) PINK Edition.
3DNews 05:07
Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
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Спорт

Олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры.
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
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Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" назвала предложения продлить режим самоизоляции справедливыми.
РИА Новости 10:31
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Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
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Культура

Долина назвала отличие российской публики от американской

Российская певица Лариса Долина назвала главное отличие российской и американской публики.
Piter.tv 10:00
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Общество

Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева

Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
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Общество

Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
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Армия и оружие

Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск

Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск, об этом рассказало государственное информационное агентство "САНА".
Интерфакс вчера в 22:59
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Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
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Политика

ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию

Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Политика

Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
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Авто

Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от «УАЗ»

УАЗ «Патриот» будущей генерации, который прозвали в Сети «Русский Прадо», обзаведется развитой нижней стальной защитой узлов и агрегатов подкапотного пространства, причем одновременно исполняющую роль акустического экрана (поглотителя шумов).
SpeedMe 24 апреля в 10:32
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Авто

В Сети показали изображения новой Lada 4x4

Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 01:52
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
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Политика

Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны

Московский Комсомолец 07:13
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Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
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Общество

Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Министерства обороны.
РЕН ТВ 10:18
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Происшествия

Неизвестные «заминировали» все самолеты в Шереметьево

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на бортах всех самолетов, находящихся в московском аэропорту Шереметьево, и шести самолетов, выполняющих рейсы.
ТАСС 10:08
Политика

Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»

Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать "по колдобинам", чтобы понять ситуацию с дорогами.
Газета.Ru 08:57
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Общество

В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара вчера в 05:34
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Экономика

Росстат назвал среднюю февральскую зарплату россиян

В феврале текущего года средняя начисленная зарплата у россиян выросла на 8,1% в годовом выражении по сравнению с 2019 годом и составила 47,3 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении "Газеты.ру".
Газета.Ru 09:48
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