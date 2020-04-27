Коронавирус
РБКПесков заявил о соблюдении Путиным социальной дистанции
В условиях пандемии президент России Владимир Путин соблюдает социальную дистанцию в 1,5 м при общении с помощниками и посетителями. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «АиФ».
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На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?Аргументы и Факты00:00
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Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Министерства обороны.
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Неизвестные «заминировали» все самолеты в Шереметьево
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