Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПесков рассказал о защите Путина от коронавируса

Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Кремле сообщили о принятых мерах по защите Путина от коронавируса

РБК05:47

Песков рассказал о мерах, принимаемых для защиты Путина от коронавируса

ТАСС04:21

В Кремле объяснили, как Путина защищают от коронавируса

URA.Ru04:35

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Интерфакс04:29

Песков: для защиты Путина от коронавируса делается все необходимое

Коммерсантъ04:44

В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса

РИА Новости04:21

В Кремле рассказали, как защищают Путина от коронавируса

РЕН ТВ04:20
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Футбол

Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»

Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Газета.Ru 08:37
Армия и оружие

Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
RT на русском 08:36
Политика

Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт

Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Общественная служба новостей вчера в 14:55
Происшествия

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
RT на русском вчера в 08:56
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 08:46
Общество

Администрация пензенского университета составила признаки деструктивного поведения студентов

В методичке говорится, что угрозу представляют те учащиеся, кто носит одежду с агрессивными надписями, у них может быть пирсинг в ушах и на лице и они большую часть времени ходят в наушниках, - пишет интернет-издание 7х7.
Эхо Москвы 08:32
Общество

В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек

Протоиерей поддержал решение женщины, сказав, что важнее научить девочку ухаживать за ребенком, а не заново учиться писать и читать.
Lenta.ru 08:36
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Общество

В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.
Lenta.ru 04:40
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Общество

ПФР начнет рассылать уведомления россиянам о размере их будущей пенсии

Как уточняется, уведомления будут приходить автоматически при помощи портала "Госуслуги" один раз в три года после достижения гражданином 45 лет.
Народные новости 02:26
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском 05:52
Общество

Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении

ToDay News Ufa 01:11
Армия и оружие

Нидерланды планировали отправить войска в Донбасс

Национальная служба новостей вчера в 11:29
Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Интерфакс 08:36
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Транспорт

В Петербурге хотят построить аналог Московского транспортного кольца

Как сообщил "Фонтанке" курирующий проект от Петербурга вице-губернатор Евгений Елин, поскольку проект повлечет заметные изменения в жизни и облике города и потребует корректировок Генплана, власти хотят обсудить его с горожанами.
РБК Санкт-Петербург 05:47
Общество

Чиновник из Евросоюза заразился коронавирусом

Европейское оборонное агентство (ЕОА) заявило, что один из его сотрудников заразился коронавирусом.
Lenta.ru 08:45
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Известия 02:49
Авто

Volkswagen сокращает производство в Калуге лифтбека Skoda Rapid

В результате Volkswagen снизил планируемые объёмы производства Skoda Rapid на март. Отмечается, что это никак не связано с коронавирусом.
Tvoe-avto.com 03:15
Общество

В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
REGNUM 08:18
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском вчера в 11:43
Общество

Экс-министр Абызов женится в СИЗО

Ведомости 04:34
Кино

Pornhub бесплатно покажет документальный фильм без порно

ФАН 08:10
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