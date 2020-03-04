«Всё, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, всё делается», — сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что речь идёт «об обычных превентивных гигиенических мерах», которые могут принимать все граждане России.

Песков рассказал о мерах защиты Путина от коронавируса

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