Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПесков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жилье Владимира Путина во время эпидемии коронавируса.
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Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса

Lenta.ru06:59

Кремль заявил о нераспространении на Путина рекомендации оставаться дома

РБК06:20

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Газета.Ru06:14

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Ведомости06:23

Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции Путина

РИА Новости05:53

В Кремле заявили, что призыв оставаться дома на Путина не распространяется

Интерфакс05:52

Кремль не планирует массовых мероприятий с участием Путина

ТАСС05:42
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Здоровье

Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

Кардиолог из Испании Пабло Канепа сказал, что для того, чтобы свести к минимуму риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует не только включить в рацион полезные для этой системы организма продукты, но и отказаться от вредной пищи.
Вечерняя Москва 18:33
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru 18:27
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка

Lenta.ru 15:59
Общество

ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Российская газета 13:24
Политика

Из России с любовью: в Италию прибыли российские вирусологи

На машинах и самолетах, которые прибыли этой ночью, наклейки с надписями "из России с любовью".
РЕН ТВ 02:48
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Судья Стэйнхаус попросил обвинение подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Право.ру 11:25
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Гаджеты

В Сети появились характеристики нового смартфона ZTE Axon 11

Инсайдеры ранее анонсировали, что новый смартфон ZTE Axon 11 обзаведется мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 765.
Rusargument вчера в 10:32
Музыка

Организаторы «Евровидения» подумывают провести конкурс онлайн

Организаторы «Евровидения» задумали провести конкурс онлайн, чтобы не переносить его на следующий год.
Подмосковье Сегодня 09:47
Общество

ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Российская газета 14:37
Экономика

В России на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
РБК 17:37
Шоу-бизнес

Том Хэнкс рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

News.ru 01:39
Общество

Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве

Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
ТВ Центр 02:31
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Авто

Стали известны характеристики нового Ford Bronco Sport

Rusargument 21 марта в 04:23
Политика

Захарова ответила на слова Bild о Лаврове непечатной цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова немецкого журналиста Джулиана Репке о министре иностранных дел Сергее Лаврове непечатной цитатой своего руководителя.
ФАН вчера в 19:41
Авто

Названы цены на новый Skoda Rapid

Интермонитор.ру 16:48
Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
News.ru 05:47
Армия и оружие

В Сирии блокировали колонну американских военных

Военное дело 10:05
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Финансы

ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.
Ведомости 07:35
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Кино

Warner Bros. ищет актёра на главную роль в будущих фильмах «Аквамен»

Лос-Анджелес, США, 22 марта 2020, 21:26 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. уже начала искать актёра на главную роль в будущих фильмах, которые будут создаваться в рамках франшизы «Аквамен».
REGNUM вчера в 14:26
Общество

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
РИА Новости 09:41
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
REGNUM вчера в 19:30
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Футбол

Фердинанд об АПЛ и титуле «Ливерпуля»: «Этот сезон нужно аннулировать. Речь о жизни и смерти людей»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном досрочном завершении сезона в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:32
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