Экономика
Lenta.ruВенесуэла расплатилась с Россией рублями
Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, расчет был произведен в рублях.
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Игры
Состоялся релиз Call of Duty: Mobile
CyberSport.ru 04:25
Общество
Михаила Боярского уличили в нарушении ПДД, сообщили СМИ
Автомобиль народного артиста России Михаила Боярского увидели неправильно припаркованным в центре Санкт-Петербурга, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 10:07
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Кино
Квентин Тарантино пишет книгу о ветеране Второй мировой войны
Квентин Тарантино рассказал, что он активно работает над романом о ветеране Второй мировой войны, который становится любителем кино, сообщает NME.
РИА Новости 08:25
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
Авто
В Hyundai назвали стоимость подписки на свои автомобили в России
Компания Hyundai назвала цены на сервис онлайн-подписки на свои автомобили.
AutoNews 10:43
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru вчера в 08:25
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Экономика
В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года
В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Политика
ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.
Известия 08:35
Футбол
Роналду вновь заявил, что не исключает завершения карьеры через год
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру по окончании сезона. Ранее он уже делал подобное заявление.
Спорт-Экспресс 08:17
Политика
Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой второй раз
Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 05:22
Здоровье
За неделю в Карелии ОРВИ заболели более 5500 человек
В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, что за прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5643 случая заболеваний ОРВИ.
Karelia.news 05:10
Армия и оружие
Китай встретил 70-летний юбилей при параде
Новейшие виды техники, 15 тыс. солдат и Си Цзиньпин в "костюме Мао" 1 октября Китайская народная республика (КНР) отмечает 70-летнюю годовщину со дня создания.
Коммерсантъ 10:27
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.
Wday.ru 09:25
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.
RT на русском 05:01
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40