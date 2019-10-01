Экономика

Lenta.ruLenta.ruВенесуэла расплатилась с Россией рублями

Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, расчет был произведен в рублях.
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Венесуэла расплатилась с Россией в рублях

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