Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об охране здоровья главы государства Владимира Путина. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает РИА Новости.

Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина

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