Подготовка к саммиту в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) 9 декабря вступила в завершающую стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях Кремля от предстоящего саммита в «нормандском формате», заявил, что не будет высказывать каких-либо предположений.

Песков рассказал об ожиданиях России от саммита «нормандской четверки»

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