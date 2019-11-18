Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПесков рассказал об ожиданиях России от саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях Кремля от предстоящего саммита в «нормандском формате», заявил, что не будет высказывать каких-либо предположений.
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с чего всё началось

Кремль готовится к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря

Подготовка к саммиту в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) 9 декабря вступила в завершающую стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС06:32

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Кремль готовится к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря

ТАСС06:32

Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Коммерсантъ05:06

Кремль утвердил дату саммита в «нормандском формате»

Газета.Ru06:22

Песков подтвердил дату встречи лидеров в нормандском формате

Ведомости05:11

В Кремле подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

RT на русском05:07

Кремль подтвердил дату встречи «нормандской четверки»

РБК05:55

В Кремле оценили перспективы подписания документов «нормандской четверкой»

РИА Новости05:22
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
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Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

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Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
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Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
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Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
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«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

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КП: София Ротару вернется на российскую сцену

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ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Общество

Московское метро изменит режим работы

В ходе работ станции Каховской линии — «Каширскую», «Варшавскую» и «Каховскую» — реконструируют, переоснастят и впоследствии включат в состав БКЛ.
Lenta.ru 14:23
Наука

Успех в обучении иностранному языку человеку предсказывает родной язык

Эксперты провели исследование, и выяснили, что успех обучения напрямую зависит от схожести иностранного языка с родным языком изучающего.
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Общество

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5

Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
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Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
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В продолжении мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые персонажи

В новых сериях мультсериала «Ну, погоди!» появятся новые персонажи, об этом сообщила RT председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
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Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
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Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

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Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто

Через мобильное приложение автовладельцы смогут определить состояние двигателя.
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Шишкова и Решетова снялись в совместной фотосессии

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Стартовую линейку Google Stadia расширили до 22 игр

Руководитель Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) в своём микроблоге объявил о расширении стартового набора облачного сервиса Google практически в два раза — теперь на запуске ожидаются 22 игры.
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Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

США и Турция 17 октября договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе с Сирией, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
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Хоккеист «Салавата Юлаева» Маннинен не доиграл матч КХЛ с «Авангардом»

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Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен

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Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз

Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз Дмитрий Тарасов вновь подал в суд.
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Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
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Экономика

Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин

«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
Infox.ru 08:17
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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