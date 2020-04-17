Энергетика
ВедомостиКремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней
Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков.
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Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области
В Саратовской области скончался четвертый пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
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Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
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Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Необычный эксперимент проведен для спасения Большого Барьерного рифа
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Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
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Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
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Программу льготной ипотеки под 6,5% запустят в России
«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых», — сказал российский лидер.
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Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 08:00
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Глава города Данилов Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в своем частном доме вместе с супругой в ночь на 17 апреля, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:39
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
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Кино
Сэм Рэйми стал режиссером сиквела «Доктора Стрэнджа»
Известия вчера в 22:19
Происшествия
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Футбол
Паулу Барбоза: Только больной клуб может рассматривать отставку Семина
Ранее Василий Кикнадзе заявлял, что на совете директоров помимо Юрия Семина будут рассмотрены и другие кандидатуры.
Bookmaker-ratings.ru 02:17
Здоровье
Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области
В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru 02:54
Политика
Путин обсудил с Макроном коронавирус
Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Lenta.ru 08:32
Здоровье
В Оренбургской области заражены коронавирусом 188 человек
Из 31 человека, которые выявлены за последние 24 часа, 20 накануне прибыли поездами в область.
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Игры
Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam
Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Энергетика
Впервые с 2002 года цена нефти марки WTI упала ниже $18 за баррель
Впервые с 18 января 2002 года цена нефти марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель, следует из данных торгов.
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Экономика
Оценена вероятность дефолта в России
Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен.
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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Общество
В Омске продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции продлён до 30 апреля. Решение приняли на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
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Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци официально отменили свадьбу
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци должны были пожениться уже в конце мая — однако планы отменились из-за пандемии коронавируса.
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Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34