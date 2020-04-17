Энергетика

ВедомостиВедомостиКремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков.
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Кремль ответил на вопрос о снижении цен на нефть после сделки ОПЕК+

РБК07:30

В Кремле объяснили снижение цен на нефть на фоне сделки ОПЕК+

Газета.Ru05:46

В Кремле прокомментировали снижение цен на нефть после сделки ОПЕК+

Известия06:23

Кремль: эффект от сделки ОПЕК+ обязательно наступит

Московский Комсомолец05:52

Песков: текущая динамика цен на нефть является поводом для тщательного мониторинга

ТАСС05:50

Кремль: эффект от новой сделки ОПЕК+ проявится позднее

Коммерсантъ06:27

В Кремле отслеживают ситуацию с ценами на нефть после сделки ОПЕК+

РИА Новости05:57
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Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично

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