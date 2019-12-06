Политика
РБККремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите
Прорыва по саммиту в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже, главной темой которого станет урегулирование конфликта в Донбассе, ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь».
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.Дождь12:32
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Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Общество
На Сахалине назначен министр цифрового развития и связи
Министром цифрового развития и связи Сахалина назначен Александр Снегирев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Здоровье
Провоцировать рак может метформин от диабета
Популярный в ЕС препарат от сахарного диабета может содержать опасные вещества, которые провоцируют рак.
Происшествия
ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель
Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Общество
Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре
Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.
Общество
Больше 50 голодных белых медведей окружили чукотское село
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Здоровье
Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы
Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
Политика
Медведев прокомментировал акции протеста в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ
Матч 15-го тура АПЛ Арсенал Брайтон завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе пушкарей отличился Александр Ляказетт.
Экономика
Глава «Транснефти» назвал нецелесообразной приватизацию компании
Президент «Транснефти» Николай Токарев не считает целесообразной приватизацию пакета акций компании, принадлежащего государству.
Политика
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Шоу-бизнес
Влад Топалов нежно поздравил сына с днем рождения
Звездный отец трогательно поздравил наследника с днем рождения. На своей странице в Instagram он опубликовал совместный с сыном снимок.
Общество
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Наука
Прототип нейтрона был открыт 89 лет назад
Шоу-бизнес
Александр Петров и Стася Милославская впервые вышли в свет вместе
Александр до последнего не признавался в новой связи, заявляя, что их с Милославской связывает только дружба.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Транспорт
Через Омск пройдет скоростная магистраль
Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.
Политика
Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок
Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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