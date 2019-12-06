Политика

РБКРБККремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите

Прорыва по саммиту в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже, главной темой которого станет урегулирование конфликта в Донбассе, ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь».
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с чего всё началось

Песков — Дождю о деле Егора Жукова, встрече в Париже, расследованиях Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.
Дождь12:32

Подробнее о событии

Песков — о саммите нормандском формате: «Никто не ожидает никакого соглашения»

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Песков: по итогам саммита в «нормандском формате» может быть принят необязывающий документ

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Песков рассказал об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

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В Кремле посоветовали не ждать прорыва от саммита в «нормандском формате»

Взгляд.ру13:14

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

Российская газета13:37

В Кремле допустили подписание «необязывающего» документа в Париже

РБК13:33
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Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
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На Сахалине назначен министр цифрового развития и связи

Министром цифрового развития и связи Сахалина назначен Александр Снегирев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
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Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
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Провоцировать рак может метформин от диабета

Популярный в ЕС препарат от сахарного диабета может содержать опасные вещества, которые провоцируют рак.
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Происшествия

ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель

Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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Общество

В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ

В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году.
Коммерсантъ 22:55
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
РИА Новости 21:39
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
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Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре

Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.
RT на русском 22:18
Общество

Больше 50 голодных белых медведей окружили чукотское село

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Происшествия

В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина

Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
РБК 21:45
Здоровье

Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы

Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
АСТВ 17:46
Политика

Медведев прокомментировал акции протеста в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Футбол

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ

Матч 15-го тура АПЛ Арсенал Брайтон завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе пушкарей отличился Александр Ляказетт.
Советский спорт 17:18
Экономика

Глава «Транснефти» назвал нецелесообразной приватизацию компании

Президент «Транснефти» Николай Токарев не считает целесообразной приватизацию пакета акций компании, принадлежащего государству.
Коммерсантъ 22:35
Политика

Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
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Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

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Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

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Влад Топалов нежно поздравил сына с днем рождения

Звездный отец трогательно поздравил наследника с днем рождения. На своей странице в Instagram он опубликовал совместный с сыном снимок.
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США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
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Прототип нейтрона был открыт 89 лет назад

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Александр Петров и Стася Милославская впервые вышли в свет вместе

Александр до последнего не признавался в новой связи, заявляя, что их с Милославской связывает только дружба.
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Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
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Через Омск пройдет скоростная магистраль

Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.
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Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
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Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок

Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая

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