Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.

с чего всё началось

Прорыва по саммиту в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже, главной темой которого станет урегулирование конфликта в Донбассе, ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь».

Кремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите

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