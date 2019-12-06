Политика

Аргументы неделиАргументы неделиПесков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского

Пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чего можно ожидать от встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на "нормандском саммите". По его словам, пока рано говорить о каком-то взаимопонимании во время переговоров.
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с чего всё началось

Песков — Дождю о деле Егора Жукова, встрече в Париже, расследованиях Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.
Дождьвчера в 12:32

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Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским

Газета.Ruвчера в 16:17

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского

REGNUMвчера в 15:28

Песков — о предстоящей встрече Путина и Зеленского: Есть осторожный оптимизм

Life.ruвчера в 14:56

Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского

Аргументы неделивчера в 14:29

Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского

Аргументы и Фактывчера в 15:37

Песков рассказал об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

Известиявчера в 13:31

Песков оптимистично оценил отношения с Украиной

News.ruвчера в 13:30
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Общество

Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию

Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Lenta.ru 06:57
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке

Для появления на публике актриса выбрала черную юбку с завышенной талией и прозрачную белую блузку с объемными рукавами.
Комсомольская правда вчера в 11:15
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Политика

В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией

Переговоры по газу между Россией и Украиной не состоялись. Об этом сообщили в минитсерстве энергетики Украины в четверг 5 декабря.
Комсомольская правда вчера в 10:54
Общество

Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ

Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Эхо Москвы 05:37
Здоровье

В прошлом году от кори умерло 140 тысяч человек

Статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что в прошлом году от кори умерло более 140 тысяч человек в разных странах мира.
MedikForum.ru 06:00
Общество

В Генпрокуратуре назвали основное коррупционное нарушение чиновников

Русецкий напомнил, что с этого года прокуроры могут проводить проверки чиновников, которые уволились, но нарушили антикоррупционное законодательство.
Росбалт 04:26
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Газета.Ru 01:16
Политика

Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
REGNUM 06:55
Футбол

«Пришел смотреть в глаза ребятам, которые скатали договорняк». Интервью с Юрием Чеботаревым

Ростов и Ставрополь стройматериалами помогали — большая стройка была по тем временам.
Матч ТВ 01:59
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

РИА Новости 04:40
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
РБК вчера в 15:06
Политика

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:14
Общество

Для Егора Жукова запросили 4 года лишения свободы

Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Егора Жукова. Это связано с видео на его YouTube-канале.
Московский Комсомолец 04 декабря в 09:07
Политика

На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.
Lenta.ru 06:47
Происшествия

В Чебоксарах школьница ударила полицейского ногой в лицо

В Чебоксарах будут судить семнадцатилетнюю школьницу по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в пресс-службе СК РФ по Чувашской республике.
Аргументы и Факты 06:31
Шоу-бизнес

Экс-супруга солиста «Иванушек» выходит замуж за баскетболиста

Девушка похвалилась помолвочным кольцом Игрок клуба "Химки", 27-летний Андрей Зубков, сделал предложение бывшей избраннице Андрея Григорьева-Апполонова Марии Банковой.
WomanHit.ru 03:11
Политика

Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях

Первая попытка развалить СССР была предпринята весной 1991 года.
Русская Планета 06:51
Политика

В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Lenta.ru 06:37
Общество

США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Gazeta.SPb вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на обвинения Певцова

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Ruposters.ru 04 декабря в 05:58
Кино

IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года

Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Культуромания 04:40
Происшествия

В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
РБК 03:16
Армия и оружие

В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Актуальные Новости 06:11
Политика

Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги

Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России, которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.
Lenta.ru 06:25
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
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