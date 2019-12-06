Политика
Аргументы неделиПесков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского
Пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чего можно ожидать от встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на "нормандском саммите". По его словам, пока рано говорить о каком-то взаимопонимании во время переговоров.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.Дождьвчера в 12:32
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Общество
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Для появления на публике актриса выбрала черную юбку с завышенной талией и прозрачную белую блузку с объемными рукавами.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
Переговоры по газу между Россией и Украиной не состоялись. Об этом сообщили в минитсерстве энергетики Украины в четверг 5 декабря.
Общество
Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ
Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Здоровье
В прошлом году от кори умерло 140 тысяч человек
Статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что в прошлом году от кори умерло более 140 тысяч человек в разных странах мира.
Общество
В Генпрокуратуре назвали основное коррупционное нарушение чиновников
Русецкий напомнил, что с этого года прокуроры могут проводить проверки чиновников, которые уволились, но нарушили антикоррупционное законодательство.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Политика
Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа
Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
Футбол
«Пришел смотреть в глаза ребятам, которые скатали договорняк». Интервью с Юрием Чеботаревым
Ростов и Ставрополь стройматериалами помогали — большая стройка была по тем временам.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Общество
Для Егора Жукова запросили 4 года лишения свободы
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Егора Жукова. Это связано с видео на его YouTube-канале.
Политика
На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса
Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.
Происшествия
В Чебоксарах школьница ударила полицейского ногой в лицо
В Чебоксарах будут судить семнадцатилетнюю школьницу по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в пресс-службе СК РФ по Чувашской республике.
Шоу-бизнес
Экс-супруга солиста «Иванушек» выходит замуж за баскетболиста
Девушка похвалилась помолвочным кольцом Игрок клуба "Химки", 27-летний Андрей Зубков, сделал предложение бывшей избраннице Андрея Григорьева-Апполонова Марии Банковой.
Политика
Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях
Первая попытка развалить СССР была предпринята весной 1991 года.
Политика
В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года
Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Происшествия
В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину
В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
Армия и оружие
В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»
В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Политика
Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги
Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России, которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.
Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.