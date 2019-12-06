Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.

с чего всё началось

Пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чего можно ожидать от встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на "нормандском саммите". По его словам, пока рано говорить о каком-то взаимопонимании во время переговоров.

Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского

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