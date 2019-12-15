Политика
РИА НовостиКремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Космос
Неисправный туалет на МКС починили
Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
Названа тройка самых популярных клипов десятилетия по просмотрам в Youtube.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Культура
Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского
Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского Ее партнером стал коллега Стаса по спектаклю "Шашни" Илья Бледный.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике
На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Футбол
«Цирк, а не клуб». Санья раскритиковал лондонский «Арсенал»
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакарья Санья выступил с жёсткой критикой в адрес своей бывшей команды.
Гаджеты
Полностью рассекречен смартфон OPPO Reno 3 5G с MediaTek Dimensity
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Наука
Биологи подтвердили «гипотезу бабушек» у косаток
Ученые подтвердили правильность «гипотезы бабушек» для косаток резидентного экотипа.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Музыка
ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2
Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б»
Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б». Осталось совсем немного до начала 9-й серии шоу «План Б», которая выйдет в воскресенье.
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»
Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Гаджеты
Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января
Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января.
Происшествия
В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу
В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово
В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Происшествия
Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста
Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Политика
В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств
Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.