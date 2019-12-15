Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину

РБК11:14

Песков назвал условие продления транзита газа через Украину

RT на русском10:55

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Телеканал 360°08:00

Кремль назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Московский Комсомолец09:21

Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

ТАСС09:03

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Известия08:18

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

РИА Новости09:22
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Космос

Неисправный туалет на МКС починили

Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.
Газета.Ru 13 декабря в 02:51
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК вчера в 01:12
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Шоу-бизнес

В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию

Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
News.ru 09:25
Музыка

YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

Названа тройка самых популярных клипов десятилетия по просмотрам в Youtube.
ToDay News Ufa 01:39
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Культура

Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского

Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского Ее партнером стал коллега Стаса по спектаклю "Шашни" Илья Бледный.
Экспресс газета вчера в 16:10
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Военное обозрение 08:36
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245

Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Sport24.ru вчера в 22:50
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Шоу-бизнес

Михаил Боярский выступил против ЭКО и указал женщинам на их место

News.ru 07:14
Футбол

«Цирк, а не клуб». Санья раскритиковал лондонский «Арсенал»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакарья Санья выступил с жёсткой критикой в адрес своей бывшей команды.
Metaratings 12:27
Гаджеты

Полностью рассекречен смартфон OPPO Reno 3 5G с MediaTek Dimensity

Актуальные Новости вчера в 12:13
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Наука

Биологи подтвердили «гипотезу бабушек» у косаток

Ученые подтвердили правильность «гипотезы бабушек» для косаток резидентного экотипа.
N+1 10 декабря в 03:35
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Molnet.ru 04:05
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на заявление штаба Тутберидзе

Известия 12:26
Музыка

ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».
Lenta.ru 10:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б»

Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б». Осталось совсем немного до начала 9-й серии шоу «План Б», которая выйдет в воскресенье.
OAnews 13 декабря в 15:04
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 11:23
Гаджеты

Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января.
ToDay News Ufa 07:45
Происшествия

В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу

В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:59
Происшествия

Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
Российская газета 08:22
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
РБК 12:14
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Происшествия

Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Российская газета 06:47
Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Политика

В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств

Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
Life.ru 05:06
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